رفع أسعار تذاكر القطارات بين الحقيقة والشائعات.. القصة كاملة





من جانبه قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم رفع أسعار التذاكر عندما نقدم الخدمة للجمهور بشكل لائق يستحقه المواطن، وهذه هى الحالة الوحيدة لرفعها.









وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات إعلامية أمس: رفع الأسعار هو الحل الوحيد لسد العجز، مؤكدًا أن الجمهور سيرى بنفسه أن الخدمة المقدمة من السكة الحديد تستحق الزيادة.







