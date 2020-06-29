رفع أسعار تذاكر القطارات بين الحقيقة والشائعات.. القصة كاملة

انتشرت العديد من الأنباء فى الآونة الأخيرة عن زيادة أسعار القطارات، خاصة بعد أن أعلن وزير النقل استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الرابعة من الجرارت الجديدة بواقع 20 جرار سكة حديد جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرارا من الاسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار.
من جانبه قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم رفع أسعار التذاكر عندما نقدم الخدمة للجمهور بشكل لائق يستحقه المواطن، وهذه هى الحالة الوحيدة لرفعها.
وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات إعلامية أمس: رفع الأسعار هو الحل الوحيد لسد العجز، مؤكدًا أن الجمهور سيرى بنفسه أن الخدمة المقدمة من السكة الحديد تستحق الزيادة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فى إحدى جلسات "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الوطني السادس بجامعة القاهرة ، إنه سيتم الانتهاء من تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر.
وأضاف: "وزير النقل قال لي من شهرين أن نرفع الأسعار ورفضت، وأقول لكم يا مصريين لن أرفع #أسعار_السكة_الحديدية إلا إذا كانت أعمال تطوير المحطات والخطوط انتهت وانضمام جرارات وعربات جديدة إلى منظومة السكك الحديدية".
وأضاف: "يعني عندك 50 أو 60 جرار جدد بـ 50 و60 عربة سواء كانت عربات نقل ركاب أو نقل بضائع، إذا عملنا ذلك هنزود أسعار النقل.. معملناش مش هنزود".