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برلمان

في ذكرى 30 يونيو .. برلماني: إرادة الشعب قضت على أحلام الجماعة الإرهابية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:01 م
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو هى ذكرى استعادة المصريين لوطنهم من جماعة إرهابيه أرادت اختطافه بتمويل قطرى تركى بهدف ضرب وجود الدولة المصرية وتفكيكها، مؤكدًا أن ارادة الشعب قضت على احلامهم البائسة.

وأضاف "هيكل"، في بيان له اليوم، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية ساندتها القوات المسلحة ضد حكم تنظيمى دولى إرهابى لا يهمة معنى الوطن، ولكن كل ما يشغله هو السيطرة والمادة، مؤكدًا أنه اذ لم تقم هذه الثورة كانت الدولة المصرية تعرضت للتقسيم والانهيار.

وأشار نائب "مستقبل وطن" إلى أن هدف الجماعة الإرهابية منذ بداية الحكم هو أخونة الدولة واستبعاد الجيش والشرطة واستبدالهم بجماعات ومليشيات غاشمة لا تعرف إلا العنف مثل ايران بالإضافة إلى الانقلاب على القضاء.
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