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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. دونجا يتنازل عن 4 ملايين جنيه للزمالك.. أمير كرارة يرد على تصريحات يوسف الشريف

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:



رد الفنان امير كرارة على تصريح الفنان يوسف الشريف حول مسلسل " الاختيار " ونشر فيديو ليوسف الشريف من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر ".


نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" .



أعلن الإعلامى إبراهيم فايق انتقال لاعب فريق بيراميدز نبيل دونجا إلى نادى الزمالك عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".
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