نقابة أطباء كفر الشيخ تستنكر الاعتداء على طاقم طبي في المستشفى العام

استنكر مجلس نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، قيام أسرة مريضة مصابة بكورونا بالتعدي بالضرب والشتم على أطباء ب مستشفى كفر الشيخ العام



وقال الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء ب وقال الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء ب كفر الشيخ ، لـ"صدى البلد"، إن الاعتداء على الأطباء أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن الأطباء يبذلون جهدًا عظيمًا خلال هذه الفترة ويعملون في ظروف صعبة من أجل مصلحة المرضى.



وأضاف أن ما حدث في مستشفى كفر الشيخ أمر بالغ الخطورة، ويجب التصدي بكل حسم وحزم للتجاوزات ضد الأطباء، مؤكدا "لا يعقل أن يكون جزاء الطبيب الذي يخدم المرضى أن يقابل بالإهانة والضرب والشتم".



وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء بكفر الشيخ، أن النقابة لا تدخر جهدًا في الدفاع عن جيش مصر الأبيض وتقديم كافة الدعم اللازم، لافتًا إلى قيام النقابة بالمحافظة بتوزيع مهمات الوقاية على جميع المستشفيات من أجل توفير الحماية اللازمة للأطباء خلال محاربتهم فيروس كورونا اللعين.





وكان مستشفى كفر الشيخ العام، شهد واقعة مؤسفة، حين أقدم أفراد أسرة مصابة بكورونا بالتعدي بالضرب والشتم على طاقم طبي وأحد أفراد الأمن بالمستشفى، أثناء تجهيز عملية الولادة الخاصة بها.





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