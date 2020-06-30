اليونسكو تشيد بتجربة سلطنة عُمان التعليمية

أشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بتجربة سلطنة عُمان فى التوسع فى مراحل التعليم قبل الأساسى والأساسى بالسلطنة.





وأوضح تقرير رصد التعليم فى العالم لعام 2020 الصادر حديثًا عن المنظمة، أن ارتفاع نسبة قيد الطلاب في هذه المراحل بالسلطنة يؤكد على نجاح جهودها في إتاحة التعليم للجميع، كما أشاد التقرير بارتفاع نسبة الطلاب الذين لديهم الحد الأدنى من مستويات الكفاءة في تعلم الرياضيات بالمدارس الثانوية بالسلطنة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة ترتفع بين الفتيات.





ولفت تقرير منظمة "اليونسكو" إلى أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، منعت آثار فيروس كورونا المستجد ملايين الأطفال والمراهقين في كل مكان في العالم من الالتحاق بالمدارس، مما فاقم مسألة عدم المساواة.





وذكر التقرير أنه مع تأثر أكثر من 90% من الطلاب في العالم بإغلاق المدارس المرتبط بفيروس كورونا المستجد، فإن العالم يشهد بشكل أكبر اضطرابات غير مسبوقة في تاريخ التعليم، ففي العالم العربي حرمت إجراءات الإغلاق 17 مليون طفل بشكل رئيسي من التعليم بسبب الفقر، الأمر الذي كشف وعمّق أوجه انعدام المساواة.. وأكد التقرير أن هناك فرصة في مثل هذه الأزمة، لا سيما بخصوص إعادة بناء أنظمة تعليم أكثر شمولًا.