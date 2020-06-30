استبدل ملابسه مع أخيه أثناء الزيارة.. ضبط تاجر مخدرات هارب من سجن طرة بالقليوبية

استبدل المتهم ملابسه مع أخيه أثناء الزيارة ، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق. ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن طرة في حكم مؤبد 25 عاما، حيث، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.















وكانت معلومات سرية وردت للعميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، تفيد باختباء تاجر مخدرات هارب من السجون في منطقة كوم السمن بدائرة المركز.







وتم تشكيل فريق بحث قادة المقدم أيمن سليمان، رئيس مباحث المركز، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم ضُبط عام 2011 بشحنة مخدرات وحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما بسجن طرة.







وبعد 6 أشهر من العقوبة، توجه شقيقه لزيارته فقام المتهم باستغلال التشابه الكبير بينهما واستبدل ملابسه معه وحصل على بطاقته الشخصية أيضا واستطاع الخروج من السجن والهروب.







وظل المتهم هاربا خارج السجن لمدة 9 سنوات إلى أن تم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

