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محافظات

في ذكرى٣٠ يونيو.. أهالي جنوب سيناء يتصدون للإخوان ويؤيدون السيسي بالميادين

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:53 ص
اهالي جنوب سيناء
اهالي جنوب سيناء يتصدون للإخوان ويؤيدون السيسي بالميادين
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ايمن محمد
خرج آلاف المواطنين من جميع مدن جنوب سيناء إلى الميادين، والتي كان أبرزها ساحة المحافظة بطور سيناء وخليج نعمة بشرم الشيخ ومجرى السيل بدهب، حيث تصدى أبناء جنوب سيناء لجماعة الإخوان في حملة تمرد  لسحب الثقة وإجراءات انتخابات رئاسية مبكرة، وأعلنوا تأييدهم وقت ذلك للقوات المسلحة المصرية والمشير عبد الفتاح السيسي رافعين لافتات "انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي".


ففي طور سيناء، خرجت كل فئات الشعب من بدو ووافدين في مسيرات حاشدة جابت طور سيناء العاصمة.


وقال محمد تيمور، أحد شباب حزب الوفد، إن جنوب سيناء خرجت على بكرة أبيها رافضة حكم الإخوان والحكم باسم الدين.


وفي شرم الشيخ، خرج آلاف العاملين بالسياحة ورجال الأعمال والشباب واستمروا في مسيرات وتظاهرات حاشدة في خليج نعمة والهضبة.


وأكد أحمد غباشي، رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ ومنسق حركة تمرد قبل ٣٠ يونيو، أن الجميع كان يرفض حكم الإخوان وتغيير الهوية المصرية، فنزل الشعب يتصدى للإخوان في صور رافضة لحكمهم.


وفي دهب، خرج آلاف المواطنين في مجرى السيل للتنديد بحكم الإخوان وتجمع البدو والوافدين وشاركهم بعض السياح حاملين أعلام مصر.


وقال محسن جعفر، منسق حركة تمرد بدهب قبل ٣٠ يونيو، إن ثورة ٣٠ يونيو كانت ثورة شعب رفض تغيير هويته وأن يحكم باسم الدين، مشيرا إلى أن الإخوان عندنا استولوا على الحكم رفضوا أن يحكموا  بالديمقراطية وأرادوا الانفراد بالحكم.


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في ذكرى٣٠ يونيو.. أهالي جنوب سيناء يتصدون للإخوان ويؤيدون السيسي بالميادين
في ذكرى٣٠ يونيو.. أهالي جنوب سيناء يتصدون للإخوان ويؤيدون السيسي بالميادين
في ذكرى٣٠ يونيو.. أهالي جنوب سيناء يتصدون للإخوان ويؤيدون السيسي بالميادين
في ذكرى٣٠ يونيو.. أهالي جنوب سيناء يتصدون للإخوان ويؤيدون السيسي بالميادين
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