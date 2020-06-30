النقابة العامة للاتصالات تؤكد على أحقية المحالين على المعاش بالعلاوات الخمس





اجتمع اليوم مجلس إدارة النقابة العامة للاتصالات لبحث ضرورة ضم المحالين علي المعاش للاستفادة من العلاوات الخمس.





بعد أن أرسلت إليهم عدة شكاوي من المحالين علي المعاش بأنهم غير مستحقين وذلك بقرار من وزراة التضامن الاجتماعي.

فأرسلت النقابة العامة خطاب رئيس اتحاد عمال مصر وخطاب وزير التضامن الاجتماعي، تؤكد فيه وتطالب بضرورة ضم المحالين علي المعاش من العاملين بالمصرية للاتصالات للاستفادة من العلاوات الخمس.

وأكد رئيس النقابه العامه، علي ضرورة إعادة الحق لأصحابه وإن العاملين بالمصرية للاتصالات يجب أن يكون لهم نفس المزايا مثل العاملين بباقي قطاعات الدوله.





وأوضح هيكل ان الشركة المصرية للاتصالات ليس لها صله من قريب أو بعيد بهذا الأمر والأمر كله يخص التأمينات والمعاشات.



