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برلمان

ظهور حالات إصابة ووفيات .. طلب إحاطة حول أزمة كورونا بشركة القاهرة للأدوية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:03 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
أعلن النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول أزمات شركة القاهرة للأدوية التابعة لشركات القابضة للأدوية، وذلك بعد ظهور حالات إصابة ووفاة 7 عاملين بالشركة.

وأضاف الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك شكاوى أيضا من قبل بعض العاملين بشأن عدم الاستفادة من اجازتهم المتأخرة، بجانب وجود تقصير في تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وطالب النائب، وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بضرورة تشكيل لجنة لبحث أزمات الشركة، خاصة في ظل كثرة الشكاوى وكثر عدد العاملين المقدر بـ 2500 عامل وموظف.
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