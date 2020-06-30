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رياضة

الأهلي يكلف رؤوف عبدالقادر بتشكيل الأجهزة للموسم الجديد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب اجتماع اليوم رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية في الموسم الجديد.

وكلف محمود الخطيب مدير النشاط الرياضي بعرض الملف كاملا على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل.

وطالب المجلس بسرعة الانتهاء من هذه المهمة وفقًا للمعايير التي تم الاتفاق عليها والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للفرق في مختلف الأعمار السنية في جميع اللعبات.

وحرص مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في بداية اجتماع اليوم على قراءة الفاتحة على روح الحاجة هدى لطفي عضو مجلس الإدارة الأسبق ووالدة خالد الدرندلي أمين الصندوق والتي وافتها المنية قبل ثلاثة أيام، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته.

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