الصوت الذهبي في رابع لياليه على قناة صندوق التنمية .. الخميس

يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الخميس 2 يوليو القادم، ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، واستمرارًا لتقديم عروض مسابقة (الصوت الذهبى) كل خميس، على قناة الصندوق على اليوتيوب https://www.youtube.com/user/CDFegypt، حفل ختام الدورة الرابعة لمسابقة "الصوت الذهبى"، والتى أقيمت منتصف شهر فبراير 2019.









يضم برنامج الحفل تقديم أغنيات: "طاير ياهوا"،"سحب رمشه"، "ياعينى ع الصبر"، لعبة الأيام" ،"ياطيور"، "بتخاصمنى حبة"، "لاتكذبى"، "خايف أقول اللى ف قلبى"،"عندك بحرية"، "عليك صلاة الله وسلامه"، "إمتى الزمان" و"عارف".. الحفل قيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع.









ضمت لجنة تحكيم الدورة الرابعة مجموعة من أكبر اساتذة الموسيقي في مصر، الفنان الكبير هانى شنودة رئيسا، وعضوية الفنانين د. تحية شمس الدين، د.ايناس جلال الدين، والموسيقار احمد عبد الله، ود. مدحت عبدالسميع .. وشارك فيها 130 متسابق من محافظات: شمال سيناء، أسوان، سوهاج، كفر الشيخ، بورسعيد، الدقهلية، المنوفية.. بالإضافة إلى القاهرة، كما إنتقلت لجنة التحكيم للمرة الأولى لإختيار أصوات جديدة من المنيا، حيث شارك أكثر من 25 صوت من مواهب جامعة جنوب الوادي..









يذكر أن مسابقة "الصوت الذهبي" أسسها الراحل القدير محسن فاروق، وأطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع صندوق التنمية، وتهدف الي اكتشاف ورعاية شباب الموهوبين في مجال الغناء حتى سن 30 سنة، مع اقامة حفلات للفائزين ببيت الغناء العربي.









وكان الصندوق قد إنتهى مؤخرًا من تصفيات المرحلة الثانية للمتقدمين للدورة الخامسة أونلاين والبالغ عددهم ٤٩ متسابق من أكثر من 120 متسابق من مختلف محافظات الجمهورية .