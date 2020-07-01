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ديني

الأزهر يرد على مقولة «هل قطعة القماش للمرأة دليل على عفتها».. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:30 ص
المرأة
المرأة
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محمد شحتة
رد الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، على من يقولون بأن قطعة القماش التي ترتديها المرأة "الحجاب" ليست دليلا على عفتها، قائلا "وهل نزع قطعة القماش هو الذي يجعل المرأة في مكانة عالية".

وقال أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، إنه على كل امرأة أن تتأكد أننا لا نجامل أحدا في دين الله، وأن الله أعطاها حقوقها كاملة، وأن الحق ليس فيما يدعونه هؤلاء ، فهم يحاولون أن تتحول المرأة إلى سلعة وينزعون عنها حياءها.

وأكد أن الإسلام يرى المرأة بفكرها وعلمها، فالإسلام لم يمنع المرأة من أن تكون عالمة أو طبيبة أو مهندسة، والفقهاء لما اختلفوا في حكم توليها منصب القضاء كان بسبب صيانة حيائها لأن بعض الأمور والمشاكل تحتاج إلى رجال أقوياء لا تستطيع المرأة من التصرف في مثل هذه المواقف بفطرتها قديمًا.

وأشار إلى أن الفروق في الميراث تعود إلى التمييز الإيجابي وليس انتقاص من قدر أصحاب الفروض الأقل، بالرغم من أن المرأة في بعض المسائل ترث ولا يرث الرجل أو ترث أكثر من الرجل.
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