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ديني

حكم الدين في غلاء أسعار العلاجِ في مصر.. دار الإفتاء ترد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:02 ص
أسعار العلاجِ في
أسعار العلاجِ في مصر
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما رأي وحكم الدين في غلاءِ أسعارِ العلاجِ في مصر؟

وقالت دار الإفتاء إن مهنة الطب مهنةٌ ضروريةٌ ولا غنى عنها، وعمادها الثقة والأمانة والرحمة، وليست مهنة استغلال وجشع وجمع مزيد من المال، فليست سلعةً تجاريةً، وإنما هي خدمةٌ اجتماعيةٌ أساسها الرحمة بالمرضى خصوصًا الفقراء.

وتابعت: يقول الله تعالى مخاطبًا نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» رواه الترمذي.

وأهابت دار الإفتاء، بكل المسؤولين عن العلاج والدواء في مصر أن يكونوا رحماء بالمرضى قدر استطاعتهم، وأن يعملوا على أن يصل العلاج إليهم بأسعارٍ تتناسب وظروفهم المادية في أمرٍ هو من ضرورات الحياة.
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