معندناش كورونا .. رئيس نادى أسوان: صرف مستحقات جميع اللاعبين خلال أسبوع

قال اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، أنه اجتمع مع مجلس إدارة النادي من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بفريق الكرة في الفترة المقبلة بعد عودة النشاط الرياضي لتوقفه طوال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأكد سليمان في تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان: "تناقشنا واستقرينا على صرف مستحقات جميع اللاعبين خلال أسبوع".





وأضاف: "المسحة الأولى أثبتت سلامة جميع لاعبي أسوان، وأحمد كشري ليس غريب على فريق أسوان وقادر على النجاح مع الفريق".



