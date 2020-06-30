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رياضة

معندناش كورونا .. رئيس نادى أسوان: صرف مستحقات جميع اللاعبين خلال أسبوع

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:53 م
رئيس اسوان
رئيس اسوان
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عمرو ابوبكر
قال اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، أنه اجتمع مع مجلس إدارة النادي من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بفريق الكرة في الفترة المقبلة بعد عودة النشاط الرياضي لتوقفه طوال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وأكد سليمان في تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان: "تناقشنا واستقرينا على صرف مستحقات جميع اللاعبين خلال أسبوع".

وأضاف: "المسحة الأولى أثبتت سلامة جميع لاعبي أسوان، وأحمد كشري ليس غريب على فريق أسوان وقادر على النجاح مع الفريق".

جدير بالذكر أنه تم إخطار نادي أسوان من الشركة المختصة بمسحات كورونا أن المسحة الثانية ستكون ل 40 فردا فقط تتكفلها الاتحاد المصري للكرة وأكثر من ذلك تكلفتها على النادي. 
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