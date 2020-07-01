أهم الأخبار | السيسي يقرر زيادة المعاشات 14% بداية من اليوم.. والصحة تعلن تقرير إصابات ووفيات كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:









أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٧١ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة المعاشات بدءا من ١ يوليو ٢٠٢٠.









أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن كل الأثريين يعرفون أن رأس التمثال للملكة نفرتيتي وهى زوجة أخناتون، والرأس موجودة في متحف وما ظهر بجوار وزير الخارجية مستنسخ للتمثال









أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى اليوم.









قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار منح الإجازات الاستثنائية للعاملين بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودواوين المديريات والإدارات التعليمية بموجب قرار رئيس الوزرء، وبما لا يؤثر على سير أعمال الامتحانات أو أي مهام يتم التكليف بها من جانب الوزارة، كما يجوز لمديري المديريات التعليمية تنظيم العمل طبقا لما يراه محققا للصالح العام وذلك لحين إشعار آخر.



