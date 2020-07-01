أهالى قرية كفر هلال فى المنوفية يشكون من تلال القمامة

شكا المواطن رضا أحمد هلال ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمدخل قرية كفر هلال بركة السبع التابعة إلى محافظة المنوفية





، مشيرا إلى أن تجمع القمامة والمخلفات بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.





وقال فى رسالته : نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ومخلفات البناء، ونرجو من الحى رفعها .

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