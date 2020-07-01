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بين الناس

أهالى قرية كفر هلال فى المنوفية يشكون من تلال القمامة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن رضا أحمد هلال ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمدخل قرية كفر هلال بركة السبع التابعة إلى محافظة المنوفية

، مشيرا إلى أن تجمع القمامة والمخلفات بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.

وقال فى رسالته : نعانى نحن سكان المنطقة السابق ذكرها من انتشار القمامة ومخلفات البناء، ونرجو من الحى رفعها .
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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