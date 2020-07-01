فيديوجراف.. إجراءات صارمة من شركة أوبر لحماية الركاب والسائقين
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:04 م
أوبر
قررت معظم البلدان الغاء اجراءات حظر حركة المواطنين واعادة فتح معظم الاعمال بشكل تدريجي لعودة الحياة الي طبيعتها مع مراعاة اجراءات الوقاية للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.
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اعلنت شركة اوبر
في بيان لها عن اتباع مجموعة من الاجراءات لتعزيز اجراءات لوقاية وحماية الركاب والسائقين .
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اجراءات شركة اوبر
في حماية جميع مستخدمي تطبيقها من خلال الفيديوجراف التالي.