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فيديو جراف

فيديوجراف.. إجراءات صارمة من شركة أوبر لحماية الركاب والسائقين

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:04 م
أوبر
أوبر
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منار شعبان
قررت معظم البلدان الغاء اجراءات حظر حركة المواطنين واعادة فتح معظم الاعمال بشكل تدريجي لعودة الحياة الي طبيعتها مع مراعاة اجراءات الوقاية للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.


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اعلنت شركة اوبر في بيان لها عن اتباع مجموعة من الاجراءات لتعزيز اجراءات لوقاية وحماية الركاب والسائقين .


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اجراءات شركة اوبر في حماية جميع مستخدمي تطبيقها من خلال الفيديوجراف التالي.
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