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بين الناس

مواطن يستغيث بوزارة التضامن: توفير فرصة عمل ضمن وظائف الـ 5%

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أحمد متولى ، والمقيم فى شبرا الخيمة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،  وزارة التضامن الاجتماعى ، بتوفير فرصة عمل له تمكنه من توفير نفقاته اليومية ضمن وظائف وفرص العمل الـ 5% .

 ويقول فى رسالته : إنه لديه اسرة مكونة من اربع افراد وكان يعمل بائع جرائد منتقل وليس لديه تأمين وخريج دبلوم صنايع 2002 .
 
للتواصل مع القارئ  
01146478004
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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