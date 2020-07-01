مواطن يستغيث بوزارة التضامن: توفير فرصة عمل ضمن وظائف الـ 5%

ناشد المواطن أحمد متولى ، والمقيم فى شبرا الخيمة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى ، بتوفير فرصة عمل له تمكنه من توفير نفقاته اليومية ضمن وظائف وفرص العمل الـ 5% .





ويقول فى رسالته : إنه لديه اسرة مكونة من اربع افراد وكان يعمل بائع جرائد منتقل وليس لديه تأمين وخريج دبلوم صنايع 2002 .

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01146478004

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



