شهر من الإنجازات.. وزارة الرى تستكمل البنية القومية لتنمية شمال سيناء.. وتنتهي من تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية بطول ١٦٩٢.٨٦ كم

- وزارة الري:
- تغطية الترع والمصارف تهدف لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة
- رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق عدالة التوزيع بين منتفعي الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية
شهدت وزارة الموارد المائية والرى، الكثير من الأحداث والإنجازات فى شهر يونيو الماضى، وكان أهمها، كلمة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال الافتتاحات الرئاسية الأخيرة، يوم الاثنين 29 يونيو، والتي استعرض فيها خطة الوزارة لتعظيم كفاءة استخدام المياه والميزان المائى الحالى.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى إن الفارق بين الموارد والاحتياجات يمثل 20 مليار م 3 / سنة، مؤكدًا أن إستراتيجية الموارد المائية تعتمد على تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة الملائمة مما يحقق الأمن المائى للجميع، كما أشار إلى برنامج إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، حيث يصل حاليًا عدد محطات إعادة الاستخدام إلى 350 محطة خلط بعد إضافة 118 خلال العامين الأخيرين بمحافظات الدلتا.
وأشار إلى إجراءات مواجهة العجز العجز المائى مثل إعادة تدوير المياه واستخدام مياه الصرف الزراعى وتحلية مياه البحر للوفاء بمتطلبات مياه الشرب للمناطق الساحلية وحصاد الأمطار والسيول وتأهيل الترع وأعمال التبطين لرفع كفاءة نقل المياه وتطبيق نظم الرى الحديثة لرفع كفاء الرى الحقلى مع الحد من المحاصيل الشرهة للمياه مثل "الأرز – الموز – قصب السكر"، كما استعرض إنخفاض معدلات شكاوى المياه، كذلك برنامج إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء
يهدف المشروع إلى نقل مياه ترعة السلام عبر سحارة تحت قناة السويس إلى شبه جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الأفقي في مساحة ٤٠٠ ألف فدان وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعي وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادً طبيعيًا للوادي، بتكلفة ٩ مليارات جنيه، وذلك لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وخلق مجتمع زراعي تنموي جديد ومتكامل وتحسين معدل التوطين بسيناء واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل، يستفيد من المشروع حوالي مليون مواطن.
وتم الانتهاء من توريد وتركيب شبكة الري العامة لمأخذ أرقام "٢٣، ٢٢، ١٤، ١٣، ٩، ٥، ٣"، كما تم الانتهاء من صيانة منشآت الأعمال الصناعية بزمام هندسة جنوب القنطرة شرق، وتم الانتهاء من أعمال الحماية من زحف الرمال وأعمال التشجير لترعة الشيخ جابر من ٦١.٠٠٠ إلى ك ٨٦.٥٠٠، وتم الانتهاء من إنشاء شبكة الصرف لزمام ٢١٣٠ فدانا بمنطقة جنوب القنطرة شرق، وجار استكمال أعمال البنية الأساسية لشبكة الري العامة لـ ٤ مآخذ، ورفع كفاءة مجرى ترعة الشيخ جابر الصباح والأعمال الكهرو ميكانيكية لقناطر الحجوزات، مع استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية.
كذلك إنشاء مغذي للترعة الفرعية رقم ٢ ورقم ٤ وتحسين المنشآت الصناعية بسهل الطينة والتليمتري، وإنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجــريبي لشــــبكة الـــري العامـــة للمآخـذ من "١ إلى ٢٥" لخدمة زمام ١٤١.٩٩٥ ألف فدان، استكمال تطوير محطة طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء شبكة صرف مغطى بجنوب القنطرة والجسر الأيمن لمصرف بالوظة.
تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة بمحافظات مختلفة
يهدف المشروع إلى الحفاظ على المياه في الترع والمصارف التي يعاد استخدام مياهه، وضمان وصول المياه للأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة، وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
فقد تم تنفيذ الأعمال بتكلفة ٢٠٧,٥ مليون جنيه خلال الفترة ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠، وتم تغطية ترع بطول ١٢,٦ كم، كما تمت تغطية مصارف بطول ١١,٨ كم بمحافظات الدقهلية - القليوبية ـ البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ سوهاج ـ الشرقية ـ بنى سويف ـ أسيوط ـ الأقصر ـ الغربية ـ أسوان الجيزة ـ المنيا ـ الوادي الجديد.
تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية
يهدف المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية الموارد المائية وحسن استغلالها وتعظيم العائد منها، ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق عدالة التوزيع بين منتفعي الترع وزيادة الانتاجية الزراعية ووفر في الأراضي الزراعية، مع تقليل تكلفة الري وزيادة دخل المزارع نتيجة للتطوير المتكامل وتحسين الوضع البيئي بالقرى الواقعة بزمام المشروع بمحافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ، ورفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه لجميع فئات المواطنين وبناء القدرات وإعداد كوادر بشرية مدربة في مجال إدارة المياه.
يهدف المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية الموارد المائية وحسن استغلالها وتعظيم العائد منها، ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق عدالة التوزيع بين منتفعي الترع وزيادة الانتاجية الزراعية ووفر في الأراضي الزراعية، مع تقليل تكلفة الري وزيادة دخل المزارع نتيجة للتطوير المتكامل وتحسين الوضع البيئي بالقرى الواقعة بزمام المشروع بمحافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ، ورفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه لجميع فئات المواطنين وبناء القدرات وإعداد كوادر بشرية مدربة في مجال إدارة المياه.
وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية ٣٨٠ ألف مواطن بالمحافظات التي تم تنفيذ المشروع بها وهي البحيرة ـ الغربية ـ كفر الشيخ، بتكلفة ٢,٥ مليار جنيه خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠، كما تم الانتهاء من تطوير شبكات الري لزمام ٤٠,٦٦ ألف فدان، تنفيذ أعمال مراوي لزمام ٩ ألف فدان، تأهيل الترع الفرعية لزمام ٥٦,٢ ألف فدان، تنفيذ أعمال كهرباء شبكات الجهد المتوسط والمنخفض.
وتم الانتهاء من تنفيذ بعض أعمال الصرف المغطى والعام بمنطقتي ميت يزيد والمحمودية وحماية جسور ترعة المحمودية وجسور مصرف أبو حمص بأماكن متفرقة، كما تم الانتهاء من الأعمال الصناعية والترابية لتوسيع مصرف ١ الرئيسي أيمن منطقة حوض الرمال وتوسيع وتعميق مصرف فرعي منطقة حوض الرمال والبوصيلي (المرحلة الثانية)، وتم الانتهاء من إنشاء سحارة طرد القلعة أسفل ترعة مياه الشرب بالدفع النفقي الهيدروليكي.
إنشاء أعمال صناعية وتباطين ترع
يهدف المشروع إلى الحفاظ على قطاعات الترع وحماية الجسور، مما يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها، ووصولها للمزارعين في الأوقات المطلوبة والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضع البيئي والصحي، بتكلفة ١,٦ مليار جنيه خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠، والانتهاء من تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية بطول ١٦٩٢,٨٦ كم بمحافظات الشرقية والفيوم والمنيا والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والإسماعيلية والبحيرة، وتأهيل ترعة بحر الملاح وفروعها بالغربية وتبطين وتكسية أحجار على بعض الترع بكفر الشيخ،
وإنشاء نطاق واققٍ على ترعة الثورة كم ١,٢٥ بالنوبارية.
بالإضافة إلى تأهيل مفيض الطاجن ومفيض زاوية البحر على الرياح البحري، مع إعادة تأهيل الحائط الساند بالبر الأيمن باللاهون وإنشاء حوائط ساندة على ترعة البوهية وترعة الشون العليا، وتأهيل جسور ترعة المحمودية بأماكن متفرقة وتأهيل ترعة الإسماعيلية من كم ١٢٥,٧٠٠ إلى كم ١٢٦,٥٠٠ وترعة بورسعيد من الفم حتى كم ١,٧٥٠، وتغذية ترعة البلاشنة والخليج من طرد ٧ أسفل بشرق كفر الشيخ، وتدعيم محطة خلط على مصرف العتامير ك ١ هندسة كوم أمبو (أسوان) وإنشاء حوائط ساندة بهندسات ري الفيوم.
وقد تم توريد ودق ستائر معدنية على ترعة بورسعيد من ك ١١,٥٠٠ الى ك ١١,٧٠٠ بطول ٢٠٠ متر بالبر الأيسر وتبطين وإنشاء حوائط ساندة بالشرقية وكفر الشيخ والبحيرة، والانتهاء من تكسية المسافات الضعيفة بالدبش من جسر ترعة السعرانية وإحلال وتجديد البوابات وأفمام الترع والأعمال الصغرى بالبحيرة.