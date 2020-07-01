استيعاب 200 زائر فى الساعة.. الأعلى للآثار تفتح أبوابها للجمهور بعد 100 يوم من الإغلاق

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للإثار، إن هناك حزمة قرارات للمجلس الأعلى للأثار برئاسة وزير السياحة وكان من ضمنها ضرورة إرتداء الكمامات أثناء زيارة أى معلم سياحى.





وأضاف "وزيرى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يكون على مدخل المتاحف التى تم إفتتاحها مرة أخرى هناك جهاز لقياس درجات الحرارة قبل الدخول، ليس فقط على العاملين بل على الزائرين، بالإضافة إلى وضع ملصقات على الأرض لضمان عملية التباعد الإجتماعى، ريس فقط بالمتحف المصرى، بل فى جميع المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.





وتابع أنه تم الإتفاق بالمجلس الأعلى للأثار على ان المتحف المصرى بالتحرير من الممكن أن يستوعب 200 زائر بالساعة، ولكن لا ينطبق ذلك على متحف الأقصر والمتحف الإسلامى ومتحف القبطى والنوبة أو حتى قصر البارون، حيث تم الإتفاق على 100 زائر فقط بالساعة بهم.





وأكد أن هناك بعض المناطق الأثرية التى تم إستغلال فترة الحظر وعمل أعمال ترميم واسعة على مستوى المعبد بالكامل سواء كان ترميم دقيق أو ترميم معمارى، لافتا إلى أنه بالنسبة للمتاحف هناك لجنة قامت بعمل تغييرات فى سيناريو العرض المتحفى.





وأشار إلى أنه تم عمل نوع من أنواع التجديد للطلاء والعرض المنحفى داخل المتحف المصرى بالتحرير، بالإشتراك مع أكبر خمس متاحف عالمية ومنهم اللوفر والمتحف البريطانى.



