خلال جلسة لإنهاء الخلاف بينهما.. مقتل تاجر على يد شريكه في السويس

لقي تاجر مصرعه، على يد شريكه في جلسة إنهاء خلاف بينهم في العمل، الأربعاء، بالقرب من سوق الانصارى بمحافظة السويس.
وتلقى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، إخطارًا من قسم شرطة السويس ، يفيد بمقتل تاجر على يد شريكه فى محل تجارى بمنطقة سوق الانصارى بحى السويس بسبب خلافات في العمل.
وأكدت تحريات اللواء عامر محمود، مدير المباحث، ان هناك مجموعة من التجار تتدخلوا من أجل إنهاء الخلاف بين الشريكين بمنطقة المرور بحي السويس الكائنة خلف سوق الأنصاري، وتركوهم يتصفون لوحدهم من اجل تصفية الأمور وقاموا بمراقبته عن بعد حتى يأتوا يخبرهم بإنهاء الخلاف.
وفوجئ الوسطاء الذين تدخلوا لإنهاء الخلاف بقيام أحد الشريكين برفع السلاح الأبيض وطعنه في رقبة زميله ليتوفى في الحال، وانتقلت قوات الشرطة الى مكان الحادث فريق من النيابة العامة والذي حصل على فيديو لواقعة القتل من أحد كاميرات المراقبة بأحد المحلات التجارية الموجودة بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة، وقام القاتل بتسليم نفسه إلى قسم شرطة السويس.