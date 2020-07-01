AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلال جلسة لإنهاء الخلاف بينهما.. مقتل تاجر على يد شريكه في السويس

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
Advertisements
حسن غنيمة
لقي تاجر مصرعه، على يد شريكه في جلسة إنهاء خلاف بينهم في العمل، الأربعاء، بالقرب من سوق الانصارى بمحافظة السويس.

وتلقى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، إخطارًا من قسم شرطة السويس ، يفيد بمقتل تاجر على يد شريكه فى محل تجارى بمنطقة سوق الانصارى بحى السويس بسبب خلافات في العمل.

وأكدت تحريات اللواء عامر محمود، مدير المباحث، ان هناك مجموعة من التجار تتدخلوا من أجل إنهاء الخلاف بين الشريكين بمنطقة المرور بحي السويس الكائنة خلف سوق الأنصاري، وتركوهم يتصفون لوحدهم من اجل تصفية الأمور وقاموا بمراقبته عن بعد حتى يأتوا يخبرهم بإنهاء الخلاف.

وفوجئ الوسطاء الذين تدخلوا  لإنهاء الخلاف بقيام أحد الشريكين برفع السلاح الأبيض وطعنه في رقبة زميله ليتوفى في الحال، وانتقلت قوات الشرطة الى مكان الحادث فريق من النيابة العامة والذي حصل على فيديو لواقعة القتل من أحد كاميرات المراقبة بأحد المحلات التجارية الموجودة بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة، وقام القاتل بتسليم نفسه إلى قسم شرطة السويس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب خلافات عائلية.. إحالة قاتل زوجته للجنايات بمنشأة ناصر

صاحب محل ينتحل صفة ضابط وينصب على عدد من المواطنين بالقاهرة

بطعنات فى الجسد.. فتاة تقتل شقيقتها بسوق الأنصاري بالسويس

النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات فى واقعة مقتل مقاول السلام

إزالة ٦عقارات تشكل خطورة بمنطقة الفرز في السويس

أخبار الحوادث.. إعفاء الأزهر من أتعاب المحاماة.. إخلاء سبيل المحامي المتهم بدهس ضابط.. وضبط 1.5 مليون كمامة غير مرخصة

ترشيحاتنا

بعد أكثر من 100 يوم في الحجر.. كيف غيرت جائحة كورونا شكل الحياة.. صور

أخبار الرياضة | محمد صلاح يكشف حقيقة الخلاف مع ماني.. وسر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن

أدعية لتسهيل الامتحان والنجاح.. رددها لأبنائك ليكونوا من المتفوقين

نشرة الفن | حفيدة عادل إمام تقلده في «مدرسة المشاغبين».. وحمادة هلال: أمي مريضة بالسرطان وليس كورونا

التجارة: استمرار فرض رسوم إغراق على البطانيات المصنوعة من الألياف

الجثة تحللت وتبقى شوية عضم.. اغتصاب الطفلة فجر على يد عشيق أمها.. عم الطفلة: حرقوها وقطعوها بـ الساطور ورموها في البطاس.. النيابة: حبس الأم بتهمة الزنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف إنساني.. عائلة تنقذ حياة دب من موت محقق خلال رحلة صيد.. شاهد

سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت