خلال جلسة لإنهاء الخلاف بينهما.. مقتل تاجر على يد شريكه في السويس

لقي تاجر مصرعه، على يد شريكه في جلسة إنهاء خلاف بينهم في العمل، الأربعاء، بالقرب من سوق الانصارى بمحافظة السويس





وتلقى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، إخطارًا من قسم شرطة السويس ، يفيد بمقتل تاجر على يد شريكه فى محل تجارى بمنطقة سوق الانصارى بحى السويس بسبب خلافات في العمل.





وأكدت تحريات اللواء عامر محمود، مدير المباحث، ان هناك مجموعة من التجار تتدخلوا من أجل إنهاء الخلاف بين الشريكين بمنطقة المرور بحي السويس الكائنة خلف سوق الأنصاري، وتركوهم يتصفون لوحدهم من اجل تصفية الأمور وقاموا بمراقبته عن بعد حتى يأتوا يخبرهم بإنهاء الخلاف.



