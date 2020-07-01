هل يجوز الرجوع في الوصية بعد تسليمها .. البحوث الإسلامية يجيب

"هل يجوز الرجوع في الوصية، علمًا أني كتبت عقد وصية بقطعة أرض زراعية لأولاد أختى القصر، وسلمت العقد للوصى عليهم، وأدفع لهم الإيجار السنوي، فما حكم الرجوع واسترداد العقد من الوصى؟" سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقالت « لجنة الفتوى» إن الوصية للأقارب من باب صلة الرحم الذى أمر الله بها وحث عليها ورغب فيها وبين فضلها وعظيم ثوابها فى الدنيا والآخرة ومنها: البركة فى العمر، وسعة الرزق، ورد البلاء، وتعمير الديار، والأثر الطيب بعد الموت، لافتةً: وهذا التصرف يعتبر وصية مقبوضة بمقتضى العقد وتسليمه للوصى ودفع الإيجار.
وأضافت فتوى البحوث بالأزهر: أما الرجوع عن ما فعلت فهو مخالف للشرع الحنيف ففى الحديث: «لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده»، رواه الترمذي، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما -عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، رواه مسلم.
وأوضحت أن النبى الكريم -صلى الله عليه وسلم- صور حرمة هذا الفعل، وبين مدى استقباح النفوس السوية لهذا الفعل، حيث صوره بهذه الصورة الذى ينفر منه كل ذى مرءوة.