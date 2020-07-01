روحاني يهدد أمريكا: لن نتسامح في أي ضرر يلحق بالاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن طهران لن تتسامح، إذا ألحقت الولايات المتحدة أي ضرر سياسي بالاتفاق النووي، وسترد مباشرة بشكل حازم.









ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، قال روحاني في اجتماع الحكومة إن بلاده على استعداد للعودة إلى تعهداتها في الاتفاق النووي في اللحظة التي تلتزم فيها مجموعة 4+1 بتعهداتها".









وأضاف: "الضرر الذي ألحقته أمريكا بالاتفاق النووي حتى الآن كان اقتصاديًا، أما إذا كانت تنوي الإضرار بالاتفاق سياسيًا، فلن نتسامح، وسنرد بشكل قاطع".









وأشار إلى أن الولايات المتحدة، ورغم ضغطها على الشعب الإيراني اقتصاديا إلا أنها "هزمت سياسيا على يد إيران".









وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، طالب أمس، أعضاء مجلس الأمن بعدم رفع حظر السلاح عن إيران، مؤكدا أن تقرير الأمم المتحدة اثبت أن أسلحة من مصدر إيراني استخدمت في اليمن.









وأضاف بومبيو في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن إيران، أن رفع حظر السلاح علن إيران سيمكنها من حيازة طائرات وغواصات وتهديد حرية الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة.









وأشار إلى أن النظام الإيراني لن يعدل سلوكه وسيواصل استفزازاته، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يقبل الطريق الذي تسلكه طهران.









وأوضح أن مجلس الأمن أمامه مسئولية لحماية الأمن القومي لدول تهددها إيران، لافتا إلى قرار رفع العقوبات ستستغله إيران لزعزعة المنطقة، ودعم حزب الله والحوثيين.