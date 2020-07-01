حاكم دبي يعلن إطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ

اعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى ،عن اطلق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ .





وغرد محمد بن راشد من خلال حسابه الشخصي تويتر : " اطلعت على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ ... يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر .. ترقبنا لهذه اللحظة عظيم .. وفخرنا لا يوصف .. وإيماننا بشبابنا يزيد يومًا عن يوم ... #العرب_إلى_المريخ





وكان بن راشد قد أطلق، أمس الاثنين، "مختبرات دبى للمستقبل"، حيث يضم المختبر أجهزة ذاتية القيادة وأجهزة تنفس صناعى وطائرات بدون طيار وغيرها من التطبيقات التى يعمل عليها مهندسين إماراتيين ومجموعة من نوابغ الخدمة الوطنية الاحتياطية.



