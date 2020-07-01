AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متوقعة أعداد أكبر الفترة المقبلة..نائب وزير الآثار: 700 تذكرة حصيلة أول يوم عمل لقصر البارون

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:24 ص
قصر البارون
قصر البارون
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار ، على خلفية الإقبال الهائل على زيارة قصر البارون، في أولى أيام افتتاحه، أن العدد الذي وصل لـ 700 تذكرة ، لايزال قليل، موضحة أنها تتوقع أعداد أكبر الفترة المقبلة، مع إجراءات عودة السياحة.

وأضافت غادة شلبي، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز أن جميع المصريين كانوا في غاية الاستياء من تدهور حالة القصر لفترة طويلة، موضحة أن المجلس الأعلى للآثار قام بعمل رائع، وإنجازات في القصر، أعادت البهجة له.

وأشارت "شلبي" إلى أن القصر لن يشتمل فقط على الزيارة، بل سيكون مرفق بالحدائق ، والمطاعم ، وأماكن راقية محيطة به، وعلى أعلى مستوى.

وأوضحت "شلبي" أن إدارة القصر، تراعي الإجراءات الاحترازية ، وأعداد الزوار ، بالإضافة إلى إجراءات التباعد الإجتماعي، نظرا لأن القصر ليست مساحته كبيرة من الداخل .

وتابعت: "السياحة مهمة للدخل والعملة الصعبة" ، وجهود عودتها كانت مركزة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة العاملين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. رسالة تحذير لكل المدخنين.. مصر توصلت إلى سر التحنيط.. موعد صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه.. فيديو

وزير السياحة والآثار يتفقد إجراءات الحماية فى مستشفى العلمين

بعد تطوير القصر.. الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن قصة حياة البارون إمبان

مش بيلف 360 درجة.. وزيري: لا حقيقة لـ الخزعبلات عن قصر البارون.. فيديو

"الآثار" تكشف قصة ترميم قصر البارون بـ 175 مليون جنيه من الألف للياء

بسبب الإقبال الشديد.. مد فترة استقبال الزوار بقصر البارون حتى 6 مساءً..فيديو

ترشيحاتنا

الكهرباء: شرط لا بديل عنه للتقديم على العداد الكودي للمبانى المخالفة.. تعرف عليه

الأزهر يرد على مقولة «هل قطعة القماش للمرأة دليل على عفتها».. فيديو

شاهد.. صورة غامضة لـ أحمد فهمي من الجيم.. وهنا الزاهد ترد

إسرائيل تبدأ ضم الضفة اليوم.. تعرف على سيناريوهات الضم وخطط نتنياهو

العدوى الصامتة.. مصابو كورونا بدون أعراض هم الأخطر.. والسر يكمن في المناعة

أخبار الرياضة | محمد صلاح يكشف حقيقة الخلاف مع ماني.. وسر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف إنساني.. عائلة تنقذ حياة دب من موت محقق خلال رحلة صيد.. شاهد

سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت