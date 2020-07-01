متوقعة أعداد أكبر الفترة المقبلة..نائب وزير الآثار: 700 تذكرة حصيلة أول يوم عمل لقصر البارون

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار ، على خلفية الإقبال الهائل على زيارة قصر البارون، في أولى أيام افتتاحه، أن العدد الذي وصل لـ 700 تذكرة ، لايزال قليل، موضحة أنها تتوقع أعداد أكبر الفترة المقبلة، مع إجراءات عودة السياحة.





وأضافت غادة شلبي، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز أن جميع المصريين كانوا في غاية الاستياء من تدهور حالة القصر لفترة طويلة، موضحة أن المجلس الأعلى للآثار قام بعمل رائع، وإنجازات في القصر، أعادت البهجة له.





وأشارت "شلبي" إلى أن القصر لن يشتمل فقط على الزيارة، بل سيكون مرفق بالحدائق ، والمطاعم ، وأماكن راقية محيطة به، وعلى أعلى مستوى.





وأوضحت "شلبي" أن إدارة القصر، تراعي الإجراءات الاحترازية ، وأعداد الزوار ، بالإضافة إلى إجراءات التباعد الإجتماعي ، نظرا لأن القصر ليست مساحته كبيرة من الداخل .





وتابعت: "السياحة مهمة للدخل والعملة الصعبة" ، وجهود عودتها كانت مركزة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة العاملين.