القوى العاملة: مصري يحصل على 84 ألف جنيه مستحقات عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التجارة والصناعة المحدودة "البلاستيك والمذهبات الزجاجية" بالمملكة بصرف جميع مستحقات العامل "أدهم .خ.س" المتمثلة في أجور السفر ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية وغيرها عن مدة عمله حتى تقديم استقالته ، وبلغت إجمالها 20 ألف ريال سعودي ، أي ما يوازى 84 ألف جنيه مصرى .





وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة العامل "أدهم.خ.س" المتمثلة في أجور السفر ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية وغيرها عن مدة عمله حتي تقديم استقالته ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.





وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركة للمطالبة بمستحقات العمال التي تم تسويتها بعد النزاع مع الشركة ، وحكمت المحكمة بالتزامها بتنفيذ الحكم الصادر له ، وتم حصول العامل علي جميع مستحقاته نقدا مكتب التمثيل العمالى وبلغت 20 ألف ريال سعودي وحصوله علي إفادة من الشركه بعدم الممانعة فى ترحيله ، فضلا عن إقرار من العامل باستلام كافة حقوقه المشمولة فى الحكم وبذلك أسدل الستار على منازعة العامل دون إجراءات محكمة التنفيذ.











