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أخبار العالم

إصابة 239 جنديا إسرائيليا و4604 بالعزل.. كورونا يضرب جيش الاحتلال

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:21 ص
إصابة 239 جندي إسرائيلي
إصابة 239 جندي إسرائيلي و4604 بالعزل.. كورونا بجيش اسرائيل
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سمر صالح
أعلنت وزراة الجيش الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن تسجيل 239 إصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 في صفوف جنود الاحتلال حتي الآن.

وتابعت وزارة جيش الاحتلال أن هناك 4604 جنود إسرائيليين بالعزل الصحي.

وفي سياق متصل قالت وزراة الصحة الإسرائيلية أنه تسجيل 859 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الصحة الإسرائيلية أنه من بين الإصابات الجديدة هناك 56 حالة فى وضع خطير و24 على جهاز التنفس الاصطناعي، و59 بحالة متوسطة.

وقالت صحة إسرائيل إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 26406 حالة والوفيات استقر على عدد 320 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الإسرائيلية أن 17389 حالة إصابة تماثلت للشفاء.
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