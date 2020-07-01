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التفوق الأمني على الإرهاب مستمر.. فتحي سليمان: 30 يونيو ثورة إنتاج واستقرار

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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قال الكاتب الصحفى فتحي سليمان، مسؤول الملف الأمني ومستشار تحرير القاهرة 24، إن مصر استردت عافيتها بعد محاولات الإخوان المستميتة لتطويع إرادتها وتغيير هويتها، وملامحها الثقافية والحضارية، عقب قيام ثورة 30 يونيو.

وأوضح سليمان في تصريحات له مع الإعلامية د تغريد عرفة، عبر برنامج "بنصبح عليك" المذاع عبر القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أن 7 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو، مرت مصر خلالها بتحديات صعبة محملة بآمال كبيرة، وصعوبات لتجاوز ما تعرض له الشعب المصري، وتوفير الواقع الأفضل للوضع الذي يستحقه وتحقيق الإنجازات والمشروعات القومية التى تم تدشينها فيما بعد الثورة.

أشار سليمان إلى أن الاستقرار الأمني أحد أهم الإنجازات التي تحققت عقب الثورة، لافتًا إلى جهود الأمن الوطني وأجهزة وزارة الداخلية وضرباتهم الاستباقية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وتفكيك الخلايا الإرهابية، وملاحقة الجماعات المتطرفة، ووقف انتشارها ومحاصرة تمويلها.

ولفت سليمان إلى التطوير الذي تشهده وزارة الداخلية من حيث تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير أقسام الشرطة ومراعاة حقوق الإنسان فضلا عن مواجهة الجريمة بشقيها السياسي والجنائي، مؤكدًا أنه لولا تحقيق الاستقرار الأمني لما تحقق التقدم الاقتصادي ولا الإنجازات أو الاستثمار والمشروعات القومية.

أكد سليمان أن تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية شكلت بنيانًا مرصوصًا ترسخ خلال سنوات الثورة الخمس الأولى, كما أنها نجحت اقتصاديًا فى رفع الاحتياطى النقدى والنمو الاقتصادى ليصل إلى 5.4% وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة وفرت عوائد ملموسة وفرص عمل وساهمت فى التنمية الشاملة.

وطالب سليمان المصريين بضرورة تقصي الأخبار من مصادرها وعدم الالتفات لشائعات الإخوان والجماعات المغرضة التي تستخدمها دول اخرى في محاولة منها لتثبيط عزيمة المصريين والتشكيك في إنجازاتهم ونجاحاتهم التي تحققت عقب خلال السنوات القليلة الماضية.
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