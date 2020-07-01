بلد العجايب.. شاهد.. انقلاب سيارة واحتراقها ونجاة الركاب بأعجوبة

عرضت قناة "روسيا اليوم"، فيديو عن سيارة تنقلب وتحترق وركابها ينجون بأعجوبة.





سجلت كاميرات المراقبة على طريق سريع، جنوب غرب مدينة تشونغتشينغ الصينية لحظة حادث مروري خطير، حيث انقلبت مركبة نتيجة انحراف أثناء الحركة، واندلع فيها حريق مباشرة بعد الانقلاب.





ويُظهر الفيديو السائق وركاب السيارة، الذين كادوا أن يحرقوا أحياء لو لم ينقذهم سائق دراجة نارية، حيث ساعدهم الأخير بكسر الزجاج الأمامي للخروج من المركبة.





ووصلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق. وقالت الشرطة المحلية إن الحادث وقع بسبب عطل تقني



