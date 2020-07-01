AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بلد العجايب.. شاهد.. انقلاب سيارة واحتراقها ونجاة الركاب بأعجوبة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:33 ص
حادث سيارة في الصين
حادث سيارة في الصين
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرضت قناة "روسيا اليوم"، فيديو عن سيارة تنقلب وتحترق وركابها ينجون بأعجوبة.

سجلت كاميرات المراقبة على طريق سريع، جنوب غرب مدينة تشونغتشينغ الصينية لحظة حادث مروري خطير، حيث انقلبت مركبة نتيجة انحراف أثناء الحركة، واندلع فيها حريق مباشرة بعد الانقلاب. 

ويُظهر الفيديو السائق وركاب السيارة، الذين كادوا أن يحرقوا أحياء لو لم ينقذهم سائق دراجة نارية، حيث ساعدهم الأخير بكسر الزجاج الأمامي للخروج من المركبة.

ووصلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق. وقالت الشرطة المحلية إن الحادث وقع بسبب عطل تقني

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرطي ينقذ طفلا سقط من سيارة مسرعة بـ روسيا.. فيديو

ترشيحاتنا

بالفنون الشعبية.. استقبال أول طائرة سياحة قادمة من أوكرانيا بمطار الغردقة

شاهد.. محمد الشرنوبى يطلب الزواج من هدى المفتى

صعوبة فى التنفس و إغماء.. أعراض خفية لحساسية الطعام المهددة للحياة

إسرائيل تبدأ ضم الضفة اليوم.. تعرف على سيناريوهات الضم وخطط نتنياهو

تجلب لك خيري الدنيا والآخرة.. أدعية الصباح والمساء من السنة النبوية

بعد انتشار شائعة وفاته.. تعرف على رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف إنساني.. عائلة تنقذ حياة دب من موت محقق خلال رحلة صيد.. شاهد

سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت