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برلمان

في القطاع الخاص.. برلماني يطالب بتنظيم آلية عمل أصحاب الأمراض المزمنة والمرأة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:35 ص
النائب ايمن ابو العلا
النائب ايمن ابو العلا
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فريدة محمد
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بالتوافق مع أصحاب الأعمال لإصدار تعليمات تنظم عمل أصحاب الأمراض المزمنة والمرأة العاملة التي ترعى أطفال دون عمر ١٢ سنة أسوة بما تم في القطاع الحكومي. 

جاء ذلك في طلب إحاطة بشأن آلية إلزام القطاع الخاص بتطبيق بعض الاحتياطات أثناء عودة العمل، في إطار توجه الدولة نحو الفتح التدريجي وفي مقدمتها عودة طاقة العمل. 

وأشار النائب إلى أن الحكومة قامت بوضع عددا من الضوابط تمثلت في منح إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة التي ترعى أطفال دون سن 12 سنة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء لم يصدر أي تعليمات فيما يتعلق بتلك الحالات التي تعمل بالقطاع الخاص.

وأكد أيمن أبو العلا، أن الحفاظ على هذه الفئة يمثل أهمية كبيرة نظرا لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثل ضغط كبير على المنظومة الصحية في حال زيادة أعداد المصابين.
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