على يد أبطال المستشفيات التعليمية..جراحات دقيقة وعاجلة أنقذت حالات كورونا المعقدة

أكد د.محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن أبطال الطواقم الطبية المتخصصة بمستشفيات الهيئة المختلفة يجابهون يوميًا المخاطر ويواجهون فيروس كورونا المستجد بكل عزم وإصرار وكلهم ثقة فى الله تعالى بأنهم سينتصرون على هذه الجائحة بعلمهم وعملهم الجاد.





وشدد على إيمانهم بتحقيق رسالتهم السامية وهي خدمة ورعاية أهلنا من المرضى وبذل الغالى والنفيس من أجل إنقاذ أرواحهم وفى سبيل تحقيق ذلك يتم التنسيق الكامل والتعاون التام بين كل وحدات الهيئة لتعمل فى تناغم تام كوحدات متكاملة تتبادل الخبرات والخدمات الطبية من أجل توفير أعلى درجات الرعاية الصحية.





واكد د. محمد طاحون مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي أن الأطقم الطبية والأفراد بالمستشفى ضربوا أروع الأمثلة مهنيًا وإنسانيًا عند التعامل مع أحد الحالات التي وصلت للمستشفى وتبلغ من العمر ٣٣ عاما محولة من مستشفى جامعة المنوفية لإصابتها بفيروس كورونا المستجد وبالكشف على الحالة ومن التاريخ المرضي لها تبين أنها تعاني من تمدد بالشريان الفخذي الأيمن على وشك الإنفجار نتيجة حقن خاطئ لمادة مخدرة بالشريان الفخذي والحالة أقرت فى التاريخ المرضي أنها تدمن تعاطى مادة مخدرة عن طريق الشم ومؤخرًا عن طريق الحقن منذ أكثر من أربع سنوات وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن المريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد ومصابة بفيروس مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وفيروس سي ونسبة الهيموجلوبين ٥ وتحتاج لنقل دم عاجل والتحضير الجيد قبل دخول العمليات.





وأوضح أن أطباء النفسية والعصبية قاموا بعلاج أعراض انسحابية ظهرت على المريضة نتيجة توقف تعاطيها مخدر الهيروين وبعد استقرار الحالة العامة للمريضة وتماثلها اكلينيكيا ومعمليا للعمليات قام الأطباء بملحمة عظيمة وأجروا لها الجراحة لربط وتفريغ التمدد الشريانى.





واشار إلى أن الحالة خرجت من العمليات في حالة مستقرة وتم حجزها بالقسم الداخلي بالمستشفى.





وأضاف أن الأطباء تعاملوا مع حالة ثانية لمريض ٦٢ سنة مصاب بفيروس كورونا يعاني من نزيف حاد بالجهاز الهضمي وصلت نسبة الهيمجلوبين ٦،و تم عمل الإسعافات الأولية ونقل دم وتجهيز المريض لعمل المنظار بعد عرض التخدير حيث هناك مخاطر عالية لإنتقال العدوى أثناء المنظار وتم إجراء المنظار والسيطرة على النزيف والمريض بحالة مستقرة.





وأشار إلى أن الحالة الثالثة لسيدة حامل فى الأسبوع ال 38 وعمرها 31 عاما ومصابة بفيروس كورونا وبدأت تعانى من هبوط فى الدورة الدموية وانفجار وشيك لجدار الرحم ، وتم التعامل مع الحالة بمنتهى الحرفية وتطبيق كافة البروتوكولات والإجراءات حتى تمت الولادة بنجاح وخرجت الأم والطفل بسلام وهم بحالة مستقرة الآن.





وأوضح د. وائل الدرندلى مدير مستشفي المطرية التعليمي أن الأطقم الطبية تعاملت مع ثلاث حالات غاية فى الخطورة وبتوفيق من الله تم انقاذهم واستقرار حالتهم ، الحالة الأولى لسيدة مصابة بفيروس كورونا تعانى من بطء شديد في دقات القلب وانسداد كامل في الضفيرة الكهربية للقلب وتم على وجه السرعة إدخالها إلي القسطرة القلبية وتم تركيب منظم ضربات القلب وارتفاع نبض القلب من ٣٠ الي ١٠٠ واستقر وضع الحالة وتم نقلها إلى رعاية القلب لاستكمال علاجها.





وأضاف أن الحالة الثانية لمريض مصاب بفيروس كورونا ويعانى من جلطة بالشريان الفخذي الأيسر وبعد اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى قام الفريق باستخراج الجلطة وإعادة التروية للشرايين وإنقاذ الساق اليسرى من البتر ، والمريض الآن محجوز بالمستشفى تحت العلاج والملاحظة وحالته مستقرة .





وأشار إلى أن الحالة الثالثة تمت بالتنسيق مع مستشفى الساحل التعليمي حيث تم تحويل مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد ويعاني من كسور مضاعفة والتهاب بالساق اليمنى والساق اليسرى ، تم دخول المريض للعمليات لتركيب مثبت خارجي للساق اليسرى والساق اليمنى ، وتم خروج المريض إلى قسم جراحة العظام بالمستشفى لاستكمال العلاج.





وفي مستشفى دمنهور التعليمي أوضح أسامة البلكى مدير المستشفى أنه تم التعامل مع حالة محولة من مستشفى الصدر قسم العزل وتم عمل مسحة للحالة والنتيجة كانت إيجابية وتعاني من ضغط وسكر وتم فحص المريضة وتشخيصها بوجود قصور دموي حاد بالساق اليمنى نتيجة وجود جلطة شريانية بالشريان المأبضي الايمن تم التعامل مع الحالة طبقًا لبروتوكول مكافحة العدوى وتم دخول الحالة إلى العمليات واستخراج الجلطة بالشريان عن طريق جرح طولي أعلى الفخذ وتم الإطمئنان على سلامة قدم المريضة ووصول الدم إليها بصورة طبيعية والمريضة بحالة صحية جيدة.



