تخريج الدفعة الـ ١٥ من ماجستير التعليم الطبي المشترك بين جامعتي ماسترخت بهولندا وقناة السويس

أقام قسم التعليم الطبي بكلية الطب جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور وجدي طلعت احتفالية مصغرة بحضور الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب وعلي أحمد علي مدير عام الكلية وذلك لتخرج الدفعة الخامسة عشر من ماجستير التعليم الطبي المشترك بين جامعتي ماسترخت بهولندا وجامعة قناة السويس.
اقرأ أيضا:
واقتصر الاحتفال على خريجي هذه الدفعة من المصريين.
ويعتبر تخريج هذه الدفعة افتراضي من خلال الإنترنت (On Line).
وتم خلال الحفل تسليم شهادات خريجي الماجستير لكل من الدكتور اسعد الأولى على الدفعة طب عين شمس والدكتورة زينب عوف جامعه قناه السويس والدكتورة اشجان عبد الله الغباشي جامعة الزقازيق. والدكتور أحمد سمير جامعة المنصورة. والدكتور محمود حمودة طب جامعة الأزهر.
وتم توجيه الشكر لفريق العمل من قسم التعليم الطبي على جهودهم خلال الدورة التعليمية وهم هديل عبد الكريم منسق ماجستير التعليم الطبي والدكتورة هدير عادل والدكتورة إنجي أبو زيد والدكتورة سماء محمد ابراهيم.