تخريج الدفعة الـ ١٥ من ماجستير التعليم الطبي المشترك بين جامعتي ماسترخت بهولندا وقناة السويس

أقام قسم التعليم الطبي بكلية الطب برئاسة الدكتور وجدي طلعت احتفالية مصغرة بحضور الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب وعلي أحمد علي مدير عام الكلية وذلك لتخرج الدفعة الخامسة عشر من ماجستير التعليم الطبي المشترك بين جامعتي ماسترخت بهولندا وجامعة قناة السويس. جامعة قناة السويس برئاسةأسامةأحمدقناة













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واقتصر الاحتفال على خريجي هذه الدفعة من المصريين.





ويعتبر تخريج هذه الدفعة افتراضي من خلال الإنترنت (On Line).





وتم خلال الحفل تسليم شهادات خريجي الماجستير لكل من الدكتور اسعد الأولى على الدفعة طب عين شمس والدكتورة زينب عوف جامعه قناه السويس والدكتورة اشجان عبد الله الغباشي جامعة الزقازيق. والدكتور أحمد سمير جامعة المنصورة. والدكتور محمود حمودة طب جامعة الأزهر.



