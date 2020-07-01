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حوادث

تسير على خطى الجماعة الإرهابية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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مصطفى رماح
هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتورة منی مینا وكيل نقابة الأطباء الأسبق، بسبب هجومها على الدولة والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا .

وقال أحد رواد السوشيال ميديا : "سؤال يوجهه جموع الأطباء إلى المسئولين بنقابتهم هل يوجد قرار غير معلن بتولي الدكتورة منى مينا منصب المتحدث الرسمي باسم النقابة".

وأضاف : "هذا التساؤل له ما يبرره فهي بالرغم من تركها لموقعها النقابي إلا أنها لا تزال تسيطر بصورة غير مفهومة على قرارات نقابة الأطباء !!".

وقال فى تعليق آخر : "سؤال آخر يفرض نفسه هل السبب في ذلك أن الدكتورة التي تملأ فضاء السوشيال ميديا بآرائها السلبية ضد الدولة ومعروفة بتوجهاتها المناهضة وتواصلها مع الجماعة الإرهابية ، أنها لاسمح الله ذات امراء سديدة أو تحظى بتأييد جميع الأطباء ؟ إذا كانت الإجابة بلا فمن منحها السيطرة على مقدرات النقابة ؟ السؤال الأكثر أهمية .. ما هو الداعی لإثارة مشكلات فرعية غير مبررة في توقيت تحتاج مصرفیه حشد جهود الجيش الأبيض المواجهة خطر فيروس كورونا ؟".
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