تسير على خطى الجماعة الإرهابية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتورة منی مینا وكيل نقابة الأطباء الأسبق، بسبب هجومها على الدولة والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا .





وقال أحد رواد السوشيال ميديا : "سؤال يوجهه جموع الأطباء إلى المسئولين بنقابتهم هل يوجد قرار غير معلن بتولي الدكتورة منى مينا منصب المتحدث الرسمي باسم النقابة".





وأضاف : "هذا التساؤل له ما يبرره فهي بالرغم من تركها لموقعها النقابي إلا أنها لا تزال تسيطر بصورة غير مفهومة على قرارات نقابة الأطباء !!".





وقال فى تعليق آخر : "سؤال آخر يفرض نفسه هل السبب في ذلك أن الدكتورة التي تملأ فضاء السوشيال ميديا بآرائها السلبية ضد الدولة ومعروفة بتوجهاتها المناهضة وتواصلها مع الجماعة الإرهابية ، أنها لاسمح الله ذات امراء سديدة أو تحظى بتأييد جميع الأطباء ؟ إذا كانت الإجابة بلا فمن منحها السيطرة على مقدرات النقابة ؟ السؤال الأكثر أهمية .. ما هو الداعی لإثارة مشكلات فرعية غير مبررة في توقيت تحتاج مصرفیه حشد جهود الجيش الأبيض المواجهة خطر فيروس كورونا ؟".