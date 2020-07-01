النساء يتقدمن المواجهة في التمريض.. التخطيط: الذكور هم الأكثر تضررًا من أزمة كورونا

التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الذكور هم الأكثر تضررًا في أزمة كورونا؛ لأنهم الأكثر اشتغالًا في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة الصناعة والنقل والتخزين والمطاعم والفنادق، ولكن النساء يتقدمن الصفوف الأمامية في مجال التمريض، فضلًا عن صعوبة الانتظام في العمل نتيجة إغلاق الحضانات والمدارس الفترة الماضية. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرةإن الذكور هم الأكثر تضررًا في أزمة كورونا؛ لأنهم الأكثر اشتغالًا في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة الصناعة والنقل والتخزين والمطاعم والفنادق، ولكن النساء يتقدمن الصفوف الأمامية في مجال التمريض، فضلًا عن صعوبة الانتظام في العمل نتيجة إغلاق الحضانات والمدارس الفترة الماضية.





وأكدت السعيد أنه لابد أن يكون هناك استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية.









وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة. جاء ذلك خلال رئاسة الدكتورة هالة السعيد،للاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.





التضامن الاجتماعي، والسيدة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ود. جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. ياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن، السيد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة نيفين القباج، وزيرة، والسيدة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ود. جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، المهندس مدحت مسعود، رئيسوالبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. ياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن، السيد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي.



