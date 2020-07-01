في المرحلة الأولى.. رئيس الأعلى للآثار يعلن أعداد الزوار المسموح بهم بالمتاحف

قال الدكتور مصطفى وزيري ، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن قرار عودة فتح المتاحف جاء ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية، التي حرص المجلس على تطبيقها.









وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز، أن المجلس حدد أعداد زائري المتاحف، ومنها أعداد زائري المتحف المصري، والتي أقرت بـ 200 زائر فقط في الساعة، للحفاظ على تعليمات التباعد الاجتماعي.









وأشار رئيس المجلس الأعلى للآثار إلى أن المتاحف صغيرة الحجم، تم الإقرار بأن تستوعب 100 زائر فقط في الساعة، حفاظا على التباعد الاجتماعي









وأوضح "وزيري" أن معبد "فيلا" ومعبد "أبو سمبل" و معبد "الأقصر" ومعبد "الكرنك"، من ضمن المعابد التي بدأت الدوله في فتحها، مع بداية تطبيق إجراءات الفتح الجزئي.









وأكد أن عدد زوار قصر البارون وصل لـ 700 زائر، منهم أربعة أجانب، موضحا توافد العديد من الزائرين صباح اليوم لزيارة المتحف المصري.