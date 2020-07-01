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تعليم

في أول أيام امتحانات جامعة المنيا.. التزام طلابي بالإجراءات الاحترازية.. صور

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:58 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
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أيمن رياض
التزم طلاب جامعة المنيا بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة، التي أعلنتها الجامعة، وفقًا لما أقرته وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، لاستقبال طلاب الفرق النهائية في أولي أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، منعًا لانتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك على بوابات الجامعة الرئيسية وداخل اللجان الامتحانية بالكليات.

وصرح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، بأن العملية الامتحانية تسير بانتظام في أول أيامها في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي يخوضها أكثر من 14800 طالب وطالبة بالفرق النهائية بكليات الجامعة العشرين ومعهدها الفني للتمريض.

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وأكد على اتخاذ الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية علي بواباتها قبل دخول الطلاب الحرم الجامعي، والتزام الطلاب بالحضور بساعة كاملة قبل ميعاد الامتحان، وذلك للتعقيم وقياس درجات الحرارة بالكاشفات الحرارية، والالتزام بارتداء الكمامات ومنع التجول نهائيا والتجمعات داخل الحرم الجامعي وبالكليات، وإلزام الطلاب بمغادرة كلياتهم فور انتهاء الامتحانات لضمان الأمان والسلامة لهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، خلال جولاته التفقدية؛ للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية، اثناء استقبال الجامعة للطلاب علي بوابتها الأربعة، وكذلك علي سير العملية الامتحانية، أن الجامعة تبدأ امتحاناتها العملية اليوم بكلًا من كليات: التربية الرياضية، والصيدلة، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الفنية، والتربية، والعلوم، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والتمريض، والمعهد الفني للتمريض، مشيرًا أن اللجان تتوافر بها كافة الأجواء المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم وضمان التباعد بين الطلاب وعدم تبادل الأدوات الشخصية بينهم.

الجدير بالذكر، أن أولي الامتحانات التحريرية للفرق النهائية ستبدأ غدًا بكلية الصيدلة وتستمر بباقي الكليات حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

 

في أول أيام امتحانات جامعة المنيا.. التزام طلابي بالإجراءات الاحترازية.. صور
في أول أيام امتحانات جامعة المنيا.. التزام طلابي بالإجراءات الاحترازية.. صور
في أول أيام امتحانات جامعة المنيا.. التزام طلابي بالإجراءات الاحترازية.. صور
في أول أيام امتحانات جامعة المنيا.. التزام طلابي بالإجراءات الاحترازية.. صور
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