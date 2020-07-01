بتمويل من محمد صلاح.. افتتاح مركز إسعاف نجريج

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم، مركز إسعاف نجريج ببسيون بحضور الدكتور مجدي عوض مدير هيئه الإسعاف بالغربية، والدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، والحاج صلاح غالي والد الكابتن محمد صلاح، والنائب سامح حبيب ، والنائب فؤاد حسب الله والإعلامي محمد فايد.

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أوضح محافظ الغربية، أن المركز بكامل تكلفتها مهداه من الكابتن محمد صلاح لأهالي قريته، حيث تخدم 30 ألف نسمة وبلغت تكلفتها 600 الف جنيه.

وكان محافظ الغربية أصدر توجيهاته إلى روءساء مجالات المدن والقرى بالضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم للوقاية من أخطار انتشار عدوي فيروس كورونا لتامين ارواح وحياه المواطنين .

وشدد محافظ الغربية علي ضرورة ارتداء القمامه الطبية للوقايه من اخطار عدوي كوفيد ١٩ للتأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتأمين حياه الأسر والعائلات .