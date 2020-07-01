فتاوى تشغل الأذهان: حكم قضاء صلاة الضحى.. هل يجوز الرجوع في الوصية؟ على جمعة يوضح كيف تتحسن علاقتك مع الله.. والأزهر يبين فضل الأشهر الحرم

- فتاوى تشغل الأذهان:
- حكم قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها
- هل يجوز الرجوع في الوصية بعد تسلميها؟
- على جمعة يوضح كيف تتحسن علاقتك مع الله
- الأزهر: تعظيم الأشهر الحرم مستمر من الجاهلية إلى يوم القيامة
نشر موقع « صدى البلد» خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام الدينية الصادرة عن المؤسسات الدينية الرسمية، إضافة إلى عدد من التصريحات، والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي.
في البداية، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها وتقديره بربع ساعة بعد وقت الشروق، وتنتهى باستواء الشمس قبل زوالها وهو قبيل وقت الظهر.
وأوضحت «لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قضاء صلاة الضحى لمن فاته وقتها؟»، عبر الصفحة الرسمية للبحوث على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه إذا خرج وقتها فاختلف العلماء فى حكم القضاء على قولين، المفتى به منهما: هو جواز قضاء صلاة الضحى وهو المعتمد عند الشافعية وبعض الحنابلة.
واستشهدت فتوى البحوث بالأزهر بما روى حديث أبي قتادة -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة»، [رواه مسلم 1/471].
وأضافت أن المراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر، وحديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم -صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: «إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر»، [البخارى 5/169. مسلم 1/571].
وتابعت: "وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: « من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما»، [رواه البيهقى في السنن 3/156. وقال النووى إسناده جيد. المجموع للنووى. 3/526]، وعن عائشة ر-ضي الله عنها-: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة»، [رواه مسلم. 1/515]".
ولفتت: "قال النووى: والثالث: ما استقل كالعيد والضحى قُضي، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى، وإذا كانت تقضى فالصحيح أنها تقضى أبدا، وحكى بعض أصحابنا قولًا ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه، وفائت الليل ما لم يطلع فجره، وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا، وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا. [المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى. 3/526]".
ونبهت إلى أنه ينبغى على المسلم أن يتورع عن تأخير العبادات المفروضة والنوافل عن وقتها؛ لينال عظيم الثواب والبركة فى الدنيا والآخرة، لا سيما لو لم يكن له عذر معتبر.
"هل يجوز الرجوع في الوصية، علمًا أني كتبت عقد وصية بقطعة أرض زراعية لأولاد أختى القصر، وسلمت العقد للوصى عليهم، وأدفع لهم الإيجار السنوي، فما حكم الرجوع واسترداد العقد من الوصى؟" سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وأفادت « لجنة الفتوى» بأن الوصية للأقارب من باب صلة الرحم الذى أمر الله بها وحث عليها ورغب فيها وبين فضلها وعظيم ثوابها فى الدنيا والآخرة ومنها: البركة فى العمر، وسعة الرزق، ورد البلاء، وتعمير الديار، والأثر الطيب بعد الموت، لافتةً: "وهذا التصرف يعتبر وصية مقبوضة بمقتضى العقد وتسليمه للوصى ودفع الإيجار".
وأبانت فتوى البحوث بالأزهر: "أما الرجوع عن ما فعلت فهو مخالف للشرع الحنيف ففى الحديث: «لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده»، رواه الترمذي، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما -عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»، رواه مسلم".
وأوضحت أن النبى الكريم -صلى الله عليه وسلم- صور حرمة هذا الفعل، وبين مدى استقباح النفوس السوية لهذا الفعل، حيث صوره بهذه الصورة الذى ينفر منه كل ذى مرءوة.
وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كُلُّ شئ من عِنْدِ الله؛ مَنْ يَهْده الله فلا مُضِّل له ومن يُضْلِلْ فلا هَادِىَ له، فالكُلُّ من الله، والمنة من الله، والتوفيق والهداية من الله.
وأضاف «جمعة»، عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الصحابة رضى الله عنهم- كانت تقول: «مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْنَا بِنِعْمَةٍ بَعْدَ نِعْمَةِ الإسلام »، لافتًا: "فهم يعلمون أن نعمة الإسلام لا تُقَدَّرُ ولا تُقَوَّمُ بشيء".
وتابع عضو هيئة كبار العلماء: "فيجب أن نشعر بنعمة أن الله -عز وجل- الذي قد هدانا للإسلام من غير حول منا ولا قوة، ولو أرادنا من أولئك الذين قد غَضِبَ عليهم أو أَضَلَّهم لجعلنا منهم من غير حول منا أيضًا ولا قوة؛ فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة".
وواصل المفتي السابق: "فيجب بعد أن أَنْعَمَ اللهُ عليك بهذا أن تَقُومَ حيثما يرضى الله، وأن تُطَبِّقَ على نفسك ما أراده الله منك، وأن تكون فى مُرَادِ الله -سبحانه وتعالى- الذى بَيَّنَهُ ووضحه لك".
وأوضح الدكتور على جمعة أن حُسْنُ الأَعْمَالِ نَتَائِجُ حُسْنِ الأَحْوَالِ، فإذا حَسُنَ حالك مع الله وَصَحَّ؛ حَسُنَ عملك، منبهًا: "السلوك الذى يَسْلُكُه المؤمن مرتبطٌ بما فى القلوب، لذلك أخبر - صلى الله عليه وسلم- الصحابة -رضوان الله عليهم- بسبب سبق أبى بكر -رضى الله عنه- لهم: «مَا سَبَقَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ وَإِنَّمَا بِشَئٍ وَقَرَ فِى قَلْبِه».
واستشهد بما روى عن عن أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوئه معلق نعليه في يده الشمال، فلما كان من الغد قال رسول الله - صلة الله عليه وسلم-: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى.
فلما كان من الغد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى، فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاث ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تحل يميني فعلت، فقال: نعم، قال أنس: فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه بات معه ليلة أو ثلاث ليال، فلم يره يقوم من الليل بشيء.
غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله، وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوء، قال عبد الله: غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرا ، فلما مضت الثلاث ليال كدت أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول لك ثلاث مرات في ثلاث مجالس: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة».
فطلعت أنت تلك الثلاث مرات، فأردت آوي إليك فأنظر عملك، فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين، ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه) فحُسْنُ الأَحْوَالُ ينتج منه حُسْنُ الأعمال.
ونبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف إلى أن الأشهر الحرُم كانت معظمةً في الجاهلية، وكان العرب يُحرِّمُون فيها القتال، حتى لو لقي الرجل منهم قاتل أبيه؛ لم يَتعرَّض له بسوء.
وأشار « مركز الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه مع مجيء الإسلام استمرت حرمة هذه الأشهر قائمة حتى الآن وإلى يوم القيامة، فزادها اللهُ تعظيمًا، ونهى المسلمين عن انتهاك حرمتها.
واستشهد الأزهر العالمي للفتوى بقوله تعالى: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ} [سورة التوبة: الآية 36]، مشيرًا إلى أن الأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب.