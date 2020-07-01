العين تتذوق قبل الفم.. فاطمة تبدع بالرسم بالخضروات والفاكهة.. صور





العين تأكل قبل الفم .. برعت فاطمة عرفة ، طالبة كلية الهندسة الفرقة الرابعة البالغة من العمر 21 عاما ، في تطويع الخضروات و الفاكهة في الرسم داخل اطباق الطعام و أبدعت في ذلك الفن و نال إعجاب متابعين وسائل التواصل الاجتماعي.





ذكرت فاطمة خلال حديثها لصدى البلد ، أنها تعشق الرسم و تحب ترتيب الاطباق فهي هوايتها منذ نعومة أظافرها ، فقررت المزج بين الهوايتين بجانب الهندسة .





وأضافت "فاطمة" أنها تهوى الطبخ و استخدام الخضروات و الفاكهه في إعداد الاطباق الشهية، و تبدا رحلة البحث عن الخضروات و الفواكه اللازمة لرسم الشخصية التي تدور بذهنها .





تابعت فاطمة: " أنا بحب أذوق الأكل من وأنا صغيرة وكنت بذوقه بأني أعمل الطبق على شكل وش بسيط ومع الوقت بقيت أعمل شخصيات كرتونية أو شخصيات حقيقية " .









الديكور لا يقتصر على الأبنية والعمارة فقط، فإذا قدم لك طبق شهي وغير منظم قد تنفر منه برغم طعمه الرائع، ولكن الحس الفني في ترتيب الطبق واستخدام الطعام وتطويعه للرسم فهي فن لا يتقنه الكثيرون .