جمال الحاجي: حظوظ الزمالك الأعلى في التتويج بدوري أبطال إفريقيا





قال الدكتور جمال الحاجي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: قوض فيروس كورونا كل مساعي الاتحاد الافريقي لكرة القدم للمحافظة على النظم المعتادة في إدارة المسابقات القارية وفي هذا الإطار أجبرت اللجنة التنفيذية للكاف على اتخاذ قرارات حاسمة ربما سيكون تأثيرها سلبيا على روزنا مة المسابقات في كرة القدم الافريقية مستقبلا. لكنها نجحت الى حد ما في إيجاد حلول وقتية قد ترضي البعض ولا ترضي البعض الآخر.





تابع: إجراء مباراة واحدة في دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في بلد محايد و الأقرب دولة الإمارات العربية المتحدة يعد من بين أبرز الحلول التي قدمتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي مراعية في ذلك مبدأ تكافؤ الفرص بين الرباعي المترشح.





أضاف.. من الجانب الفني إذا ما سلطنا الضوء على مسيرة كل فريق في المدة الأخيرة وخاصة الرصيد البشري لكل فريق فإن القراءة الفنية حتما سوف تكون مختلفة وقد تميل الكفة الى بعض الفرق على حساب الأخرى.





ونوه قائلا : الزمالك المصري مثلا هو الأبرز على مستوى التتويجات الأخيرة التي دخلت خزينة القلعة البيضاء فابناء الداهية الفرنسية كارترون مازالوا ينتشون لحد الآن بإنجازات السوبر المحلي على حساب غريمه الأهلي والسوبر الأفريقي على حساب أحد كبار الكرة الأفريقية الترجي التونسي. ومن جانب آخر يعتبر الزمالك من بين الأندية التي حافظت بنسبة كبيرة على رصيدها البشري الذي حقق معه كل الأرقام العالية في الفترة الأخيرة.





استطرد : في المقابل استغل بقية المتأهلون فترة التوقف لترميم عديد الجوانب البدنية والفنية وحتى على مستوى تعزيز الرصيد البشري وفي القلعة الحمراء يعتبر تجديد عقد فايلر أبرز الإنجازات في الفترة الأخيرة الى جانب تأهيل المصابين وتجهيز نجومه.





وقال : من الجانب المغربي تتواصل تحضيرات قطبي الكرة هناك الوداد والرجاء بنسق حثيث. في القلعة الخضراء التفاؤل يسود الأجواء والكل يريد الثأر من الزمالك بعد نسخة 2002 التي توج بها الفراعنة. الاستقرار الذي يجسده المدرب جمال السلامي الذي نجح في المحافظة على ركائز الفريق ونقاط قوته. ومن أبرز نقاط قوة الرجاء أيضا انه اعتاد التألق كلما لعب خارج المغرب ولعل أبرزها فوزهم مؤخرا بالسوبر الافريقي النسخة قبل الأخيرة امام الترجي.







لفت الى انه في قلعة الوداد مازال الجميع ينتظر بفارغ الصبر قرارات المحكمة الدولية الرياضية الكاس فيما يخص نهائي رادس الشهير و هذا المعطى قد يؤثر سلبا على مران الفريق و تحضيراته اذا لم تنجح الإدارة في عزل الفريق على هذه المستجدات الى جانب النجاح في تخطي عديد المشاكل مثل الاستغناء على قائد الفريق إبراهيم النقاش و عديد الوجوه الأخرى التي وضعها الاسباني جاريدو على لائحة المغادرين بسب عدم قدرتهم على تقديم الإضافة لتقدمهم في السن مثلا و هذ من شانه ان يؤثر سلبا على أجواء الفريق.





أجواء التحضيرات و الاستقرار الفني و خاصة الاستمرار على مستوى المدربين و كذلك على مستوى الرصيد البشري كلها عوامل ستكون مؤثرة و حاسمة ومن يحسن التعامل معها سيجد نفسه في المباراة النهائية.





وشدد الدكتور جمال الحاجي على انه يبقى تألق الزمالك مع مدربه كارتيرون في الفترة الأخيرة من ابرز العوامل التي ستحسم مصير اللقب الافريقي وعلى احمد احمد ان يفكر جديا في مسالة التحكيم حتى يتم تكريس مبدا تكافؤ الفرص و الابتعاد عن التجاذبات التي ميزت هياكل الكاف مؤخرا.

سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى الضوء على حظوظ الفرق الأربعة الأهلي والزمالك والوداد والرجاء البيضاوي فى التتويج بلقب دورى ابطال افريقيا.