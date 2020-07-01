تعرف على المشتغلين الأكثر تضررا من فيروس كورونا.. إنفوجراف

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر منصاتها على صفحات التواصل الاجتماعي انفوجراف متضمن أن المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرًار من أزمة كورونا هم.





المشتغلون بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 مليون مشتغل

وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 مليون مشتغل

وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 مليون مشتغل

وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألف مشتغل.





يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت أمس برئاستها الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.