التسوية السياسية الحل.. روحاني ينتقد أمريكا بسبب قانون قيصر ضد سوريا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن النظام الأمريكي فرض حظرًا أحادي الجانب على سوريا تحت عنوان "قانون قيصر".





جاءت تصريحاته اليوم الأربعاء، خلال قمة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.





وأضاف روحاني أنه يجب مكافحة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع احترام سيادة سوريا الموحدة والمستقلة.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا، موضحا أن الحل الوحيد لها هو السياسي.





وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الأمريكية على سوريا غير قانونية وتزيد المشاكل وتقوض اقتصاد سوريا.





ودعا بوتين، روحاني وأردوغان للحث على الحوار السياسي في سوريا.