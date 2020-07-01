جمال بخيت يكشف تفاصيل أغنية قوة مصر بمناسبة ذكرى 30 يونيو

قال الشاعر جمال بخيت، إنه فكر في اغنية للتعبير عن حب مصر وبمناسبة الذكرى الـ7 لثورة 30 يونيو، ولذلك قام بتأليف وعمل اغنية "قوة مصر"، ووصلت الأغنية لوزير الاعلام للدكتور اسامة هيكل ونالت إعجابه بشكل كبير.





وتابعت الشاعر جمال بخيت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصر"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن وزير الإعلام أقر أن يتم عمل الأغنية ونشرها في ذكرى 30 يونيو وأن يكون أصوات شبابية هي المعبرة عن الأغنية.





وأوضح أنه تم عمل فيديو للأغنية من خلال مشاهد من ثورة 30 يونيو وبعد اللقطات للقوات المسلحة وغيرها من القوات المصرية الباسلة بكل فئاتها وطوائفها.





وأشار إلى أن ذكرياته واعز الأيام التي عاشها في التاريخ المصري هو يوم 30 يونيو، لافتًا الى أن: "أنه تم استعادة الدولة المصرية وليست الهوية المصرية فقط".