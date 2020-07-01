كبار السن والأمراض المزمنة أولا.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1.6 مليون عامل

التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ وبعد إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ وصل العدد المستحق إلى نحو الاثنين مليون عامل. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرةإن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات بلغت حوالي 4.4 مليون مواطن؛ وبعد إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ وصل العدد المستحق إلى نحو الاثنين مليون عامل.





وأضافت وزيرة التخطيط، إنه تم بالفعل صرف منحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.









التخطيط والتنمية الاقتصادية للاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة. جاء ذلك خلال رئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرةللاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.



