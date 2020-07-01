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أخبار العالم

بشرط خدمة القطاع المصرفي.. تعرف على موقف المركزي السعودي من دمج البنوك

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:21 م
مؤسسة النقد العربي
مؤسسة النقد العربي السعوية
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محمود نوفل
أعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (المركزي السعودي)، أحمد الخليفي، عن موافقته عمليات الاندماج بين البنوك السعودية، ولكن بشرط إذا كانت تخدم القطاع المصرفي والاقتصاد السعودي.

جاء ذلك عبر لقاء عن بعد نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال وصندوق النقد الدولي حول السياسات المطلوبة لتعزيز التعافي الاقتصادي من انعكاسات انتشار وباء كورونا على بلدان الخليج.

وكشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية أن هناك 3 طلبات ترخيص لدى المؤسسة، لافتا الي ان أطرافها طلبوا تأجيلها إلى حين اتضاح الرؤية بعد أزمة كورونا.

جدير بالذكر  أن "البنك الأهلي التجاري" كان قد وقع اتفاقية إطارية مع "مجموعة سامبا المالية" لبدء البنكين في دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين.

يُشار الي ان  الخليفي قد قال خلال اللقاء، إن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي لشهر يونيو وما قبلها، تعد أكثر تشاؤما من توقعات المؤسسة، موضحا أن المؤسسة تعقد اجتماعات دورية بشكل ربعي مع عدد من الجهات لدراسة توقعاتها للاقتصاد السعودي وذلك وفق ماذكرته صحيفة سبق السعودية.

واكد أن النشاطات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة، وعددها 17 نشاطا، انخفض منها 13 نشاطا منذ مارس الماضي وشهدت انكماشا إلى مايو الماضي.
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