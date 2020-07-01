وكيل الأزهر لطلاب معهد عبد الحليم محمود: "اللي هيطلع الأول له هدية".. فيديو





وأشاد وكيل الأزهر، خلال تفقده، امتحانات نهاية العام، بمعهد الإمام عبد الحليم محمود، بارتداء معظم الطلاب الزي الازهري، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب يمثلون صورة مشرفة للأزهر الشريف الذي يفخر بأبنائه دائما ويعتز بهم.





وناشد وكيل الأزهر، الطالب الذي يحصل على المركز الاول، من هذا المعهد، بالحضور إلى مكتبه لتوفير زي أزهري خاص به هدية له ومكافأة لتميزه.





وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء، لجنة معهد فتيات الإمام الأكبر الراحل عبد الحليم محمود، ولجنة معهد اللواء يحيى علي، ومقرها معهد الإمام عبد الحليم محمود للبنين، في رابع أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الحديث، بينما أدى طلاب معهد العلوم الإسلاميّة مادة القرآن الكريم.





واطمأن وكيل الأزهر، من الطلاب على المواد السابقة التي قاموا بأداء الامتحان فيها، وطمأن فضيلته الطلاب على النتائج الأولية للتصحيح وأنها جاءت مبشرة.

وتابع سير إجراءات الامتحانات بالمعهد بدءًا من استقبال الطلاب وفحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان، وفتح مظاريف أسئلة الامتحانات وتسليمها في الموعد المحدد، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، عن جائزة للطالب الذي يحصل على المركز الأول في امتحانات نهاية العام، من معهد بنين الإمام عبد الحليم محمود الأزهري بشبرا الخيمة.