القراءة للجميع.. مهرجان رقمي للكتاب العربي من تنظيم ناشرون وموزعون

تشارك منشورات المتوسط في مهرجان "القراءة للجميع" الذي تنظّمه صفحات ناشرون وموزعون في الفترة الممتدة من 29-06-2020 إلى 12-07-2020، وهو مهرجان رقمي للكتاب العربي، يأتي بمشاركة 150 دار نشر عربية وأكثر من 10 آلاف عنوان، (بخصومات وتخفيضات تقدّم للمتابعين بهدف تحفيزهم على القراءة)





كما ويرافق المهرجان برنامج ثقافي متنوّع يتضمَّن ندوات وفعاليات لمناقشة عديد القضايا الفكرية والتاريخية والأدبية وتلك المتعلقة بالترجمة وعالم الكتاب والنشر.





راهنت "صفحات ناشرون وموزعون" منذ تأسيسها كمشروع عربي في السويد، على تقديم إضافة جديدة لحضور الكتاب العربي في أوروبا، من خلال معارض الكتاب والمهرجانات والأنشطة الثقافية التي نظَّمتها، وذلك في فترة وجيزة لم تتجاوز العام، ناهيك عن مساهمتها الفعّالة في الحد من تفشي ظاهرة الكتب المزوّرة التي ظهرت في أوروبا والمشاريع الوهمية التي كنّا نسمع بها.





وأوضح مدير دار "صفحات" الناشر يزن يعقوب «أنّ فكرة إقامة مهرجان رقمي للكتاب نبعت من التفاعل الكبير للقرّاء مع الموقع الإلكتروني لصفحات، والذي جُهِّز ليكون رافدًا للكتاب العربي من خلال بنائه على شكل منصات، لكلِّ دولة منصة تضمّ دور النشر المتواجدة بكتبها في الموقع، لاسيما في ظلّ صعوبة التنقل بـ 10 آلاف عنوان من معرضٍ إلى آخر، وهو الرقم الذي تُوفّره "صفحات" لكلّ القراء الذين أصبح بإمكانهم الدخول إلى الموقع والبحث عن الكتاب ودار النشر بسهولة».





يأتي مهرجان "القراءة للجميع" ليكسر الطوق الذي فرضته جائحة كورونا على معارض الكتاب ومجال نشاط دور النشر العربية في أوروبا والعالم العربي، حيث كانت "صفحات" قد أطلقت سلسلة معارض تحت مُسمّى "الكتاب يجمعنا"، جابت عددًا من الدول الأوروبية وستجوب مدنًا أخرى بعد عودة الحياة والحركة لطبيعتها.





المتوسّط ستشارك بإصداراتها المتعدّدة ومن خلال ندواتٍ يُقدِّمها كتّاب وشعراء ومترجمون، أصدروا كتبهم وترجماتهم لدى الدار، حيث يتم بث البرنامج الثقافي عبر منصة ZOOM من خلال برمجة ندوات وحوارات، على مدار أسبوعين، تتناول موضوعات ثقافية متنوعة بمشاركة عدد من الكتاب والإعلاميين العرب، كما يمكن متابعة الفعاليات عبر موقع "صفحات" الإلكتروني: www.safahat-publishers.com.