عائشة الرشيد: المخابرات القطرية وراء كذبة طرد السفير الإماراتى من الكويت

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد على الأنباء المغلوطة التى روجتها بعض وسائل الإعلام التى تديرها قطر وأذرعها المشبوهة حول طرد السفير الإماراتي بالكويت صقر الريسي زعمًا منها بأن السبب يعود لسلوكياته المشبوهة.

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وقالت الرشيد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الكذبة التى روجت لها المواقع المشبوهة وراءها أيدى المخابرات القطرية التى تعبث بأمن واستقرار الدول وتستهدف اللحمة بين الكويت والإمارات والسعودية والبحرين وتسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة، مؤكدة أن تم تداوله حول طرد السفير الإماراتى من الكويت عار تماما عن الصحة ونفته بشكل قاطع وزارة الخارجية الكويتية فى بيان لها.

ولفتت الإعلامية الكويتية، إلى أن السفير الإماراتى بدولة الكويت صقر الريسي مشهود له بالكفاءة والنزاهة وحسن الخلق فضلًا عن أنه أحدث طفرة ملموسة فى واقع علاقات البلدين ودائما يردد مقولته "الكويت والإمارات بيت واحد" و منذ توليه منصبه إلا أن الجميع يثنى على تميزه فى العمل، فالسفير ما هو إلا جند فى خدمة بلده ولا يقاس نجاح اي سفير ودوره بطول أو قصر الفترة التى يقضيها.

وتابعت الرشيد، أن الزوبعات التى تشنها قطر وجماعة الإخوان الإرهابية تعيها جيدا كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لافتة إلى أن إطلاق هذه الشائعة فى هذا التوقيت بهدف التغطية على التسريبات الصوتية بعد كشف مؤامرة الدوحة مع الإخوان ضد دولة الكويت والتآمر على بقية دول الخليج. .

وذكرت الرشيد، أن الخبر الذى نقلته المواقع المشبوهة مثل وطن يغرد خارج السرب وإمارات ليكس بأن السفير الإماراتى تورط بدفع مبالغ مادية لبعض الصحفيين والسياسيين والإعلاميين من أجل حشدهم في إطار الأزمة الخليجية ودعم مواقف أبوظبي السياسية ما هو إلا إفتراء وإدعاء كاذب قائلة " أنتم من تحشدون ذبابكم الإلكترونى للفتك بالعلاقات .. احذركم ولن يحدث هذا".