أستاذ جامعي: التعليم الهجين يتطلب تغيير طرق تقييم الطلاب القديمة

قال الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة قناة السويس، إن ملامح الحياة بعد كورونا تختلف عن قبلها، وبالتالي فإن سياسية وآلية ونمطية التعليم بالجامعات ستختلف جذريا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا أن التعليم الإلكتروني والتقييم الإلكتروني ضرورة حتمية.









وأضاف الجمال، في تصريحات له: لكن يبقى السؤال هل نحن مستعدون لمنظومة التعليم الإلكتروني؟ هل تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني سيؤتي بثماره المرجوة؟ والتي تتمثل في الآتي:











أولًا: لا بد للمسئولين والقيادات الجامعية الشروع الفوري في تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات المصرية، فلابد من إجراء تدريب حقيقي ومكثف على برامج التعليم عن بعد، وأشهرها Microsoft teams وZoom.









ثانيًا: لا بد من توفير البنية التحتية الملائمة للتعليم الإلكتروني بالجامعات، من شبكة إنترنت سريع ووسائل تكنولوجية حديثة وقاعات ومعامل مجهزة بأحدث وسائل الاتصال".









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ثالثًا: هناك مشكلة عامة للنت في مصر، فليس كل الطلاب يمتلكون شبكة نت حديثة وسريعة في منازلهم، بل إن الكثير من أعضاء هيئة التدريس لا يملكونها، وهنا لا بد من التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي، لحل هذه المشكلة وتذليل هذه العقبة.



رابعًا: دعونا نتفق أنه لا بديل عن الاتصال المباشر بين المعلم وطلابه، فالاتصال المباشر ولغة الجسد والاتصال البصري وطبقات الصوت كلها عوامل هامة في توصيل المعلومة للطالب ولا بديل عنها.





خامسًا: أؤيد فكرة منظومة التعليم المختلط، والذي يضم الاتصال المباشر والتعليم الإلكتروني، لذا فلابد من جاهزية الجامعات لتطبيق كلا النظامين حسب الظروف والإمكانيات المتاحة.









سادسًا: سيكون من الصعب توفير جميع الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى في الكليات التي يدرس بها أعداد كبيرة من الطلاب، قد تصل للآلاف، وسيكون هناك ضرورة لتطبيق نظام التعليم والتقييم الإلكتروني عن بعد.









سابعًا: أما في الكليات ذات الكثافة الطلابية القليلة، فمن الممكن تطبيق النظام المختلط، بحيث يحضر الطلاب يومين في الأسبوع، وبقية الأيام يكون التعليم فيها إلكترونيا.









ثامنًا: لا بد من تغيير نمطية تقييم الطلاب القديمة، فالظروف الجديدة تتطلب التغيير والتدريب المكثف على التقييم الإلكتروني عن بعد.









وكان الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، استعرض خطة العام الدراسي الجديد بالجامعات، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، وأعلن أن العام الدراسي الجديد سيجري فيه تقسيم الطلاب بالجامعات المصرية إلى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي.







