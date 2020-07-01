أخبار التوك شو.. تفعيل إضافة الكمامات على بطاقة التموين.. وسامح شكري: إثيوبيا ترفض دائما وساطة أية دولة في مفاوضات السد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من اللقاءات والقضايا الهامة نستعرض أبرزها فى السطور التالية:









قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، إن جماعة الإخوان سعت دائما إلى حكم مصر، وعندما تحقق هذا الهدف لم تستطع أن تحافظ عليه لأكثر من عام واحد، وخرج الشعب كالطوفان فى جميع المدن ليطالب بإنهاء حكم الجماعة والمرشد خلال ثورة 30 يونيو.









وأضاف مكرم محمد أحمد، خلال حواره فى برنامج "صباحك مصرى"، أن مشروع جماعة الإخوان فى مصر انتهى للأبد، وأن هذه الجماعة رغم أطماعها لن تعود مرة أخرى أو يكون لها فرصة أخرى للتواجد فى مصر.









عرضت فضائية يورو نيوز، لقطات حية لقيام خفر السواحل بتحرير حوت طوله عشرة أمتار في البحر المتوسط، على بعد ستة أميال من جزيرة سالينا الإيطالية.





وقام أربعة من علماء الأحياء، في مركز السلاحف على جزيرة فيليكودي، بالاتصال الفوري مع خفر السواحل بعد أن عثروا على الحوت عالقا في شبكة صيد ضخمة، شلت حركته بالكامل.









عرضت فضائية "يورو نيوز"، تقريرأ رصد استعداد اليونان لاستقبال الموسم السياحي وإعادة فتح جزرها أمام السياح.





وأصبحت اليونان مستعدة للمرة الأولى منذ أشهر لاستقبال السياح في جزرها اليوم الأربعاء، فيما تسارع لإنقاذ موسم سياحي دمّرته جائحة كوفيد-19.









قال فهمي وفيق، رئيس مكاتب بريد المهندسين ، علة خلفية بدء صرف معاشات يوليو إن الهيئة القومية للبريد وضعت خطتها قبل صرف المعاشات، لتفادي إنتشار الفيروس بين المواطنين.





وأضاف رئيس مكاتب بريد المهندسين، خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز أنه تم تقسيم المعاشات على خمس دفعات، أول دفعة لفئة الألف جنية تصرف يوم الأربع والأحد ، ويومي الأتنين والثلاثاء فئة الألفين جنية، والأربع والخميس فئة من ألفين وحتي ثلاثة ألاف جنية .









قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر في أزمة سد النهضة تحاول التوصل إلى مسارات واضحة وصيغات محكمة متفق عليها مسبقًا حتى لا يتم التلاعب بها بعد ذلك، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك ثقة بين جميع الأطراف المشتركة في الأزمة.





وأضاف السفير سامح شكري، خلال حواره في قناة "العربية"، أن الدولة المصرية ترى ضرورة وضع آليات محكمة، وترتضي بكثير من الأمور على عكس الجانب الجانب الآخر الذي يحاول التوصل لأكثرها ضررًا.









قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن من أهم انجازات ثورة 30 يونيو ، أنها أعادة نعمة الامن والامان التي كنا افتقدنا الاحساس بها في ظل حكم الجماعة الارهابية.





وتابع طارق رحمي، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن الامن والامان هما أهم الاشياء التي ساعدت الدولة على النهوض مرة اخرى، وتحقيق كل المشروعات الاقتصادية والتنموية التي نفذت على ارض الواقع.









أكد هشام الدجوي، مسؤول لجنة التموين بشعبة المواد الغذائية بالجيزة، بدء الدولة في طرح الكمامات على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أنه تم طرحها بالفعل على الكوبونات بالسيستم الخاص بالسلع التموينية.





وأشار هشام الدجوي، خلال حواره لـ فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة وفرت 40 مليون كمامة خلال شهري يوليو وأغسطس، بمعدل كمامتين لكل بطاقة تموين.









قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن قضية سد النهضة أصبحت من القضايا المنظورة أمام مجلس الأمن، ويتم تناولها عند الحاجة ويتطلع المجلس بمسؤليته تجاهها، مؤكدًا أن مجلس الأمن يضطلع بسؤولياته تجاه سد النهضة.





وأضاف وزير الخارجية، فى لقاء عبر فضائية " العربية"، أنه منذ بدء المفاوضات منذ السنوات الستة الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئاسة الجمهورية ، وكانت اثيوبيا ترفض دائمًا وساطة أى طرف، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الست الماضية مصر قامت بعدة جولات من المفاوضات مع اثيوبيا بشأن سد النهضة، مضيفًا أنه تم عرض نقل الامر كليًا للبنك الدولى ولكن كان هناك رفض اثيوبي، كما اقترحنا تدخل الوسطاء ولكن اثيوبيا كانت ترفض تدخل أى وسطاء فى المفاوضات.













قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن خلفية توزيع مواد غذائية على 4 آلاف أسرة، إن مبادرة بشاير الخير منذ إنطلاقها وهي تسعي لتخفيف أزمة فيروس كورونا.





وأضاف محمد مختار، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز أن المبادرة تعمل على تخفيف الأزمة من جهتين أساسيتين، وهما الدعم الطبي، وطعام الأسر المتضررة.









قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية إن المحافظة رصدت الكثير من مخالفات البناء على الرقعة الزراعية، وتم رصد 439 برجا، تم بنائهم بالمخالفة.





وأضاف الدكتور ممدوح غراب، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز أن الدولة منذ إصدارها تعليمات بوقف مخالفات البناء في عام 2018 ، والمحافظة تعمل بشكل دائم على رصد أية مخالفات، موضحا أن الرصد الحالي هو الرصد الـ 16 للمحافظة لمخالفات البناء.



